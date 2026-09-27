Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được thăm Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải, Trung Quốc

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tại buổi làm việc với Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Thượng Hải Trần Huy Hùng. Ảnh: TRẦN HÙNG - NGUYỄN QUỐC

Bày tỏ vinh dự được đón tiếp Đoàn Đại biểu TPHCM, đồng chí Trần Huy Hùng, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Thượng Hải, nhấn mạnh chuyến thăm thể hiện sự coi trọng, kỳ vọng của lãnh đạo TPHCM đối với kết quả hợp tác thực chất giữa hai địa phương.

Tổng Lãnh sự Trần Huy Hùng cho biết sau 19 năm hiện diện, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải hiện phụ trách các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, khoa học công nghệ,… ở cả 3 tỉnh, thành gồm Thượng Hải, Giang Tô và Chiết Giang.

Hiện có khoảng 10.000 người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Thượng Hải, trong đó có khoảng 1.200 du học sinh.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được và Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Thượng Hải Trần Huy Hùng. Ảnh: TRẦN HÙNG - NGUYỄN QUỐC

Phát biểu tại buổi đến thăm, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, Thượng Hải chính là địa phương đầu tiên của Trung Quốc thiết lập quan hệ hữu nghị với TPHCM. Mục tiêu trọng tâm của đoàn trong chuyến công tác Thượng Hải lần này là nhằm khảo sát, nghiên cứu mô hình khu thí điểm thương mại tự do tại Thượng Hải.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trân trọng cảm ơn Tổng Lãnh sự Trần Huy Hùng cùng tập thể cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán đã quan tâm, hỗ trợ chu đáo cho các hoạt động của đoàn.

Đồng chí Nguyễn Văn Được mong muốn Tổng Lãnh sự quán tiếp tục là cầu nối quan trọng, hỗ trợ Thành phố tăng cường hợp tác với các cơ quan, tổ chức, trường, viện, doanh nghiệp cũng như cộng đồng người Việt Nam tại Thượng Hải và các tỉnh trong khu vực.