Đoàn kết để xây dựng xã Bảo Lâm 4 phát triển

Nông dân xã Bảo Lâm 4 có cuộc sống ổn định, khấm khá nhờ những mùa cà phê bội thu

Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt

Đảng bộ xã Bảo Lâm 4 đã tập trung đổi mới, từng bước củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở theo hướng tinh gọn, hiệu quả, sát với thực tiễn. Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tiếp tục lãnh đạo thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Trong 9 tháng đầu năm, Đảng bộ xã kết nạp 14 đảng viên, nâng số đảng viên lên 431 đảng viên. Địa phương ban hành chương trình Công tác kiểm tra, giám sát năm 2026 và các văn bản liên quan; thành lập 7 đoàn kiểm tra, giám sát đối với 7 chi bộ và cá nhân đồng chí Bí thư chi bộ. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động khoa giáo, văn hóa - văn nghệ đã bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy…

Phát huy những kết quả đã đạt được, Đảng bộ xã Bảo Lâm 4 tiếp tục tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, trách nhiệm, gần dân và sát cơ sở. Cùng với đó, các giải pháp củng cố hệ thống chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân được triển khai đồng bộ, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân.

Trồng cây xanh, bảo vệ môi trường luôn được Đảng bộ, chính quyền địa phương chú trọng

Phát triển kinh tế - xã hội là trọng tâm

Kinh tế của xã tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng. Xã Bảo Lâm 4 vẫn xác định nông nghiệp là trụ cột của nền kinh tế với diện tích 6.338,8 ha cà phê đang trong giai đoạn nuôi trái; 368,4 ha chè đang sinh trưởng và phát triển tốt; 232,2 ha sầu riêng đang hướng phát triển; 35,9 ha hồ tiêu cho thu hoạch. Cùng với đó, hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ trên địa bàn xã phát triển ổn định. Toàn xã hiện có 28 doanh nghiệp, 339 hộ kinh doanh và 2 HTX nông nghiệp và dịch vụ buôn bán chủ yếu các mặt hàng như vật tư nông nghiệp, tạp hóa, cửa hàng ăn uống, thu mua nông sản.

Tại xã Bảo Lâm 4, hiện Đảng bộ, chính quyền địa phương đang tập trung xây dựng các sản phẩm du lịch trải nghiệm đặc trưng gắn liền với không gian buôn, lễ hội, ẩm thực và làng nghề truyền thống, giúp người dân vừa bảo tồn vừa hưởng lợi kinh tế. Các đội cồng chiêng, đàn tính, hát then được duy trì và thường xuyên biểu diễn. Hoạt động thể dục, thể thao quần chúng được tổ chức thường xuyên và diễn ra rộng khắp, thu hút đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia tập luyện, rèn luyện để nâng cao sức khỏe, thể chất và tinh thần. Công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe Nhân dân đạt được nhiều kết quả tích cực.

Ông Bùi Xuân Quý - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bảo Lâm 4 cho biết: Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của xã cơ bản được bảo đảm. Các hoạt động phát triển sản xuất, chăm lo đời sống Nhân dân, quản lý đất đai, tài nguyên, xây dựng cơ bản, thu ngân sách, giáo dục, y tế, văn hóa - xã hội, an ninh trật tự, tiếp công dân và giải quyết đơn thư tiếp tục được quan tâm chỉ đạo sát sao, triển khai đúng tiến độ và đạt kết quả tích cực.

Một số nhiệm vụ trọng tâm được thực hiện hiệu quả, góp phần duy trì ổn định tình hình chung của địa phương. Mặt khác, là xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, các dân tộc anh em đã phát huy tinh thần đoàn kết để xã nhà ngày càng phát triển, diện mạo nông thôn mới từng ngày khởi sắc.