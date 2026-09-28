Dự án thành phần 1 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Tăng tốc thi công trước mùa mưa

Các nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị; chủ động phương án phòng, chống mưa lũ, bảo đảm an toàn công trường, đặc biệt là tại các vị trí xung yếu và tranh thủ khoảng thời gian thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ.

Mở rộng các mũi thi công

Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku dài 22 km, có điểm đầu thuộc phường An Nhơn Bắc và điểm cuối thuộc xã Bình Phú, gồm 2 gói thầu xây lắp.

Gói XL.01 từ Km 0 - Km 12 do Liên danh Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn - Công ty CP Xây dựng công trình 510 thực hiện; gói XL.02 từ Km 12 - Km 22 do Liên danh Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc - Công ty CP Tập đoàn Trí Nam đảm nhận.

Tranh thủ trời nắng, các đơn vị tập trung lực lượng thi công. Ảnh: B.N

Hiện nay, mặt bằng đã bàn giao 19,57/22 km, đạt 89%; trong đó, gói XL.01 đạt 100%, gói XL.02 đạt 75,4%. Trên cơ sở mặt bằng được bàn giao, các nhà thầu đồng loạt mở rộng mũi thi công, tập trung vào những hạng mục quyết định tiến độ chung.

Tại gói XL.01, các nhà thầu tổ chức 31 mũi thi công, khối lượng đạt khoảng 244,41 tỷ đồng, đạt 9,6% giá trị hợp đồng. Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Minh Hiếu tổ chức 9 mũi thi công trên đoạn Km0 - Km2+600, khối lượng đạt 15,1%, vượt kế hoạch khoảng 1,8%.

Từ Km5 - Km12, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn tổ chức 11 mũi thi công, tập trung vào các hạng mục cầu An Nhơn, cầu An Nhơn 1, cầu vượt cao tốc Bắc - Nam, cầu kênh Văn Phong, cầu Bình Tân, nền đường, cống hộp và cấu kiện đúc sẵn; khối lượng đạt 7,1%.

Tại gói XL.02, đoạn Km13+200 - Km22 do Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc thực hiện, 17 mũi thi công đang tập trung vào các hạng mục hầm chui dân sinh, cầu Hà Nhe, cầu sông Côn, đúc dầm, cống lắp ghép và nền đường; khối lượng đạt 8,1%.

Theo ông Trần Minh Việt - Giám sát Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình Thăng Long, đoạn từ nút giao cao tốc Bắc - Nam đến Km5 đang được nhà thầu triển khai bảo đảm tiến độ.

Những ngày mưa, các phần việc không bảo đảm an toàn phải tạm dừng. Ngay khi trời tạnh, nhân lực, máy móc được huy động trở lại. Nhà thầu đang chuẩn bị công tác trước mùa mưa, xây dựng phương án phòng, chống lụt bão tối ưu, vừa bảo đảm tiến độ, vừa bảo đảm an toàn.

“Chạy đua” với mùa mưa

Cùng với đẩy nhanh thi công, phương án phòng, chống thiên tai được các nhà thầu đặt lên hàng đầu. Theo ông Nguyễn Đức Duy Trí - Cán bộ kỹ thuật phụ trách Công ty CP Xây dựng công trình 510, nhà thầu đang triển khai nhiều mũi xử lý đất yếu, thi công móng, trụ cầu, đắp nền đường. Khi thời tiết thuận lợi, nhân lực được tăng cường; lúc mưa thì chuyển sang những công việc ít bị ảnh hưởng như đúc trụ, đúc dầm.

Tại đoạn Km12 - Km22, Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc tập trung thi công nền đường, nút giao QL 19 và cầu sông Côn - một trong những đường găng của gói thầu. Nhà thầu đang hoàn thành các trụ cầu, cọc khoan nhồi, thân bệ mố trụ.

Các đơn vị thi công tập trung làm đường găng cầu sông Côn. Ảnh: B.N

Ông Hoàng Kim Định - Chỉ huy trưởng Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc - cho biết: “Trước mùa mưa lũ, nhà thầu thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết và tình hình vận hành hồ, đập trên địa bàn.

Chúng tôi chủ động phương án ứng phó, khi có nguy cơ thì di dời thiết bị khỏi khu vực có khả năng bị ảnh hưởng; những hạng mục tạm phục vụ thi công cũng được tháo dỡ từng phần để bảo đảm an toàn”.

Phương án ứng phó được xây dựng theo phương châm “4 tại chỗ”. Khi dự báo thời tiết xấu, ưu tiên bảo vệ người, thiết bị và công trình; khi thời tiết ổn định thì tăng ca, tăng mũi để bù khối lượng.

Tại khu vực cầu sông Côn, nhà thầu chủ động tháo dỡ từng phần các hạng mục phục vụ thi công dòng sông, đồng thời chuẩn bị phương án di chuyển thiết bị khi có nguy cơ mưa lũ.

Để đáp ứng tiến độ, Ban Quản lý dự án yêu cầu nhà thầu tăng nhân lực, thiết bị, mở rộng mũi thi công, tổ chức 3 ca, 4 kíp. Đến cuối tháng 9-2026, dự án phấn đấu cơ bản hoàn thành cọc nhồi các cầu dưới nước, cống thoát nước lũ; đắp đất và xử lý đất yếu đạt 60%, khối lượng đạt khoảng 531,8 tỷ đồng, tương đương 12,2%.