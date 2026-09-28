Chăm sóc sức khoẻ tận nhà dân

Xã Hồ Thị Kỷ có gần 28 ngàn dân, sinh sống tại 11 ấp. Thực hiện đợt cao điểm 45 ngày đẩy nhanh tiến độ khám sức khoẻ định kỳ, khám sàng lọc cho toàn dân, địa phương chia mỗi ấp thành 3-6 cụm dân cư, tổ chức các điểm khám lưu động và khám tận nhà với những trường hợp đặc biệt.

Sau cơn mưa, đường quê trơn trượt, nhưng nhân viên y tế vẫn mang trang thiết bị đến tận nhà khám sức khoẻ cho những người dân gặp khó khăn trong đi lại.

Sự phối hợp giữa y tế, chính quyền địa phương và gia đình góp phần tạo mạng lưới chăm sóc sức khoẻ gần dân, sát dân.

Dù thời tiết bất lợi nhưng hình ảnh các y, bác sĩ trạm y tế xã cùng đại diện các ấp mang trang thiết bị, khoác áo mưa, qua những con lộ nhỏ trở nên quen thuộc. Với phương châm không bỏ sót bất kỳ ai, đoàn đo huyết áp, siêu âm tổng quát, đo điện tim, tư vấn sức khoẻ và cập nhật kết quả để theo dõi lâu dài.

Sự ân cần, tận tình của nhân viên y tế giúp người dân yên tâm khi được khám sức khoẻ ngay tại nhà.

Ông Nguyễn Văn Vính (Ấp 2, Xã Hồ Thị Kỷ) phấn khởi khi được y bác sĩ đến tận nhà khám sức khoẻ.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND Xã Hồ Thị Kỷ, chia sẻ: “Nhóm đối tượng yếu thế và người già yếu khó di chuyển chiếm số lượng không nhỏ. Dù thời tiết mưa gió gây nhiều trở ngại, nhưng với quyết tâm cao, nhằm đảm bảo quyền lợi chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân, địa phương chỉ đạo trạm y tế phối hợp chặt chẽ với trưởng 11 ấp rà soát đúng, đủ từng hộ gia đình. Chúng tôi nỗ lực đưa dịch vụ y tế đến tận hộ dân, hoàn thành chỉ tiêu mỗi người dân đều được khám sức khoẻ ít nhất một lần trong năm”.

Những lời thăm hỏi, trò chuyện thân tình giúp thầy thuốc và người dân thêm gần gũi.

Trong quá trình thăm khám, nhân viên y tế hướng dẫn người dân sử dụng thuốc và theo dõi sức khoẻ tại nhà.

Hành trình “đi từng ngõ, gõ từng nhà” của chính quyền và lực lượng y tế Xã Hồ Thị Kỷ đưa công tác chăm sóc sức khoẻ đến gần hơn với người dân. Ðằng sau mỗi lượt khám là sự tận tâm của cán bộ y tế, sự phối hợp của chính quyền cơ sở và niềm tin được vun bồi từ những điều thiết thực.