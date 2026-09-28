Chăm sóc sức khoẻ tận nhà dân
Những ngày qua, dù mưa lớn kéo dài, lực lượng y tế cùng các tổ công tác Xã Hồ Thị Kỷ vẫn vượt qua những tuyến đường nông thôn trơn trượt, đến tận nhà khám sức khoẻ cho người cao tuổi, người khuyết tật, bệnh nhân khó di chuyển và các trường hợp yếu thế.
Xã Hồ Thị Kỷ có gần 28 ngàn dân, sinh sống tại 11 ấp. Thực hiện đợt cao điểm 45 ngày đẩy nhanh tiến độ khám sức khoẻ định kỳ, khám sàng lọc cho toàn dân, địa phương chia mỗi ấp thành 3-6 cụm dân cư, tổ chức các điểm khám lưu động và khám tận nhà với những trường hợp đặc biệt.
Dù thời tiết bất lợi nhưng hình ảnh các y, bác sĩ trạm y tế xã cùng đại diện các ấp mang trang thiết bị, khoác áo mưa, qua những con lộ nhỏ trở nên quen thuộc. Với phương châm không bỏ sót bất kỳ ai, đoàn đo huyết áp, siêu âm tổng quát, đo điện tim, tư vấn sức khoẻ và cập nhật kết quả để theo dõi lâu dài.
Ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND Xã Hồ Thị Kỷ, chia sẻ: “Nhóm đối tượng yếu thế và người già yếu khó di chuyển chiếm số lượng không nhỏ. Dù thời tiết mưa gió gây nhiều trở ngại, nhưng với quyết tâm cao, nhằm đảm bảo quyền lợi chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân, địa phương chỉ đạo trạm y tế phối hợp chặt chẽ với trưởng 11 ấp rà soát đúng, đủ từng hộ gia đình. Chúng tôi nỗ lực đưa dịch vụ y tế đến tận hộ dân, hoàn thành chỉ tiêu mỗi người dân đều được khám sức khoẻ ít nhất một lần trong năm”.
Hành trình “đi từng ngõ, gõ từng nhà” của chính quyền và lực lượng y tế Xã Hồ Thị Kỷ đưa công tác chăm sóc sức khoẻ đến gần hơn với người dân. Ðằng sau mỗi lượt khám là sự tận tâm của cán bộ y tế, sự phối hợp của chính quyền cơ sở và niềm tin được vun bồi từ những điều thiết thực.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/cham-soc-suc-khoe-tan-nha-dan-a132756.html