Phát huy vai trò dân vận chính quyền, dân chủ cơ sở

Thời gian qua, công tác dân vận chính quyền, dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh có nhiều điểm sáng. Chính quyền các cấp không ngừng đẩy mạnh cải cách hành chính, mở rộng các kênh đối thoại trực tiếp và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Nhiều mô hình “Dân vận khéo” gần dân, sát dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Dân vận gắn với thực tiễn

Thôn Vĩnh Hy (xã Vĩnh Hải) có hoạt động du lịch biển, trải nghiệm vườn nho, táo... thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan. Tuy nhiên, các bãi biển cũng đối mặt với vấn đề rác thải gây ô nhiễm, mất mỹ quan. Trước thực trạng trên, công tác dân vận đã phát huy được hiệu quả. Tiêu biểu như mô hình “Tổ ca nô bảo vệ môi trường” với sự tham gia của 44 chủ phương tiện ca nô cùng nhiều thành viên khác của Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Du lịch Vĩnh Hy. Ông Trần Bùi Văn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Du lịch Vĩnh Hy cho biết, các thành viên của hợp tác xã tham gia mô hình mỗi tuần 2 lần điều khiển phương tiện ca nô đi thu gom rác tại các khu vực như: Bãi Cóc, Hòn Câu, Hòn Rùa. Các thành viên tham gia đều ý thức bảo vệ môi trường biển Vĩnh Hy là việc làm chung nhằm góp sức xây dựng quê hương ngày càng sạch, đẹp.

Mô hình "Tổ ca nô bảo vệ môi trường" ở thôn Vĩnh Hy (xã Vĩnh Hải).

Theo ông Lê Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hải, cùng với mô hình “Tổ ca nô bảo vệ môi trường”, xã đã phát động và duy trì mô hình "1 giờ Vĩnh Hy xanh", với thông điệp mỗi người dành 1 giờ để cùng tham gia làm sạch môi trường. Phong trào đã huy động đông đảo các lực lượng tham gia, thực hiện thường xuyên, liên tục, tạo thành phong trào lâu dài, huy động nguồn lực cộng đồng, không phụ thuộc ngân sách Nhà nước.

Người dân tham gia mô hình "1 giờ Vĩnh Hy xanh" ở xã Vĩnh Hải.

Tại Tổ dân phố (TDP) 2 Phước Trung (phường Nam Nha Trang), mô hình "Phòng cháy, chữa cháy gắn với tiếng kẻng an ninh" hình thành từ năm 2025, đã vận động người dân trang bị 40 bình chữa cháy, 6 kẻng, 3 loa báo động. Bà Trần Thị Phương Hòa - Trưởng Ban công tác Mặt trận TDP 2 Phước Trung cho biết, mô hình đi vào đời sống đã góp phần nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy. Kẻng báo động kịp thời phát hiệu lệnh cho Nhân dân khi xảy ra sự cố hỏa hoạn hoặc phát hiện đối tượng trộm cắp. Cùng với đó, TDP còn lắp đặt "Hòm thư góp ý" nhằm tiếp nhận tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân.

Vì dân phục vụ

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Cam Ranh đã đầu tư trang bị máy lấy số tự động và robot AI thông minh hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến. Robot AI hỗ trợ người dân quét mã QR trên VNeID hoặc trên căn cước công dân, hướng dẫn người dân những hồ sơ cần thiết, hỗ trợ scan giấy tờ để đính kèm lên dịch vụ công trực tuyến.

Robot AI để phục vụ người dân nộp hồ sơ trực tuyến tại phường Cam Ranh. Ảnh: VĂN KỲ

Tại phường Nam Nha Trang, chính quyền địa phương đã thiết lập thêm 2 điểm tiếp nhận và trả kết quả phụ tại khu vực Phước Long - Vĩnh Trường và Phước Đồng. Lãnh đạo phường Nam Nha Trang còn tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp kết hợp phát trực tiếp (livestream) trên fanpage Facebook chính thức của phường. Hội nghị đã thu thập 1.855 phiếu khảo sát ý kiến (qua hình thức trực tuyến và trực tiếp), ghi nhận trên 89% người dân đánh giá cao sự cầu thị và hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền.

Từ ngày 1-7-2025 đến 1-7-2026, tỉnh đã giải quyết 939.239 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó 905.718 hồ sơ được giải quyết đúng hạn, đạt 96,4%. Sở Nội vụ đã tổ chức lấy ý kiến người dân, thu về 5.636/6.000 phiếu khảo sát (đạt 93,93% kế hoạch) đối với 80 cơ quan trên địa bàn tỉnh. Kết quả, chỉ số hài lòng trung bình chung đối với các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2025 đạt 88,24%.

Điểm sáng trong dân vận chính quyền, dân chủ cơ sở trên địa bàn tỉnh còn thể hiện ở công tác sắp xếp các TDP sau sáp nhập đơn vị hành chính. Việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân được thực hiện công khai, dân chủ và đạt tỷ lệ đồng ý cao như: Phường Phan Rang đạt 99,73%, phường Nam Nha Trang đạt 99,25%...

Đáp ứng niềm tin của Nhân dân

Ngày 17-9, tại buổi làm việc với Đoàn kiểm tra 668 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận chính quyền, đồng chí Nguyễn Trọng Cấp - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh cho biết, để thực hiện hiệu quả công tác dân vận chính quyền, dân chủ cơ sở, Đảng ủy UBND tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng thời, thực hiện tốt công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; giải quyết kịp thời, dứt điểm những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; tăng cường đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...

Hòm thư lấy ý kiến góp ý của ngưởi dân ở TDP 2 Phước Trung, phường Nam Nha Trang.

Qua công tác kiểm tra, đồng chí Võ Hoàn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (Trưởng Đoàn kiểm tra 668) đánh giá, Đảng ủy UBND tỉnh đã tổ chức triển khai liên tục, kịp thời, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Các kế hoạch, chương trình hành động được xây dựng cụ thể, sát với chức năng, nhiệm vụ và thực tế giai đoạn mới. Đặc biệt, công tác tiếp công dân, đối thoại của người đứng đầu được thực hiện nghiêm túc, giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo và phản ánh của Nhân dân. Việc đẩy mạnh cải cách hành chính, số hóa hồ sơ, tái sử dụng dữ liệu, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và phong trào thi đua "Dân vận khéo" đạt nhiều kết quả rõ nét. Thời gian tới, đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh tiếp tục duy trì, phát huy kết quả đã đạt được; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức đảng trực thuộc rà soát, bổ sung các chương trình, kế hoạch cụ thể hóa việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận chính quyền cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại định kỳ, đột xuất với người dân, giải quyết các vấn đề nảy sinh ngay tại cơ sở; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận chính quyền được triển khai đồng bộ và đạt kết quả toàn diện.