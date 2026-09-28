Nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp chữa cháy

Khi xảy ra cháy nổ, vấn đề thời gian có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH). Việc phát hiện sớm, báo tin kịp thời và huy động nhanh lực lượng, phương tiện tại chỗ sẽ tạo điều kiện để đám cháy được khống chế ngay từ những phút đầu, hạn chế nguy cơ cháy lan, cháy lớn.

Công an thành phố và các đơn vị quân đội ký kết quy chế phối hợp liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy. Ảnh: H.D

Chủ động từ cơ sở

Thời gian qua, Công an thành phố đã tăng cường phối hợp với các đơn vị quân đội và doanh nghiệp (DN) trên địa bàn trong công tác PCCC và CNCH, nhất là các DN có trang bị xe chữa cháy. Việc phối hợp không chỉ thường xuyên trao đổi, chia sẻ thông tin mà còn từng bước hình thành cơ chế huy động lực lượng, phương tiện nhanh chóng, thống nhất khi có sự cố xảy ra. Qua đó góp phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra.

Thực tế từ các vụ cháy xảy ra trên địa bàn cho thấy, sự phối hợp, hỗ trợ kịp thời giữa các lực lượng đã phát huy hiệu quả rõ nét. Điển hình là vụ cháy xảy ra tại Trung tâm thương mại Biên Hòa vào ngày 5-8-2026. Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố đã điều động 5 xe chỉ huy, 1 xe thang, 15 xe chữa cháy, 2 xe bồn cùng hơn 100 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy.

Cùng với lực lượng Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; Trung đoàn 935; Tiểu đoàn Tên lửa 43, Nhà máy Z114, Lữ đoàn 918 cùng với các DN: Công ty TNHH Pouchen và Công ty cổ phần Đô thị Amata Biên Hòa cũng đã nhanh chóng điều động phương tiện, lực lượng đến hiện trường chữa cháy.

Sự hiệp đồng của lực lượng Công an, Quân đội và DN đã góp phần khống chế đám cháy có diện tích khoảng 900m² sau hơn 2 giờ, ngăn chặn cháy lan, bảo vệ các khu vực xung quanh.

Thượng tá Phạm Đức Tâm, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cho biết: Từ cuối năm 2023, Công an thành phố đã tổ chức ký kết Quy chế phối hợp trong công tác PCCC và CNCH với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn. Đến nay, các đơn vị tiếp tục tăng cường phối hợp, chủ động tham mưu, đề xuất lãnh đạo đơn vị các chủ trương, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp; tổ chức luyện tập các phương án chữa cháy sát với những tình huống có thể xảy ra, không để bị động, bất ngờ.

Từ năm 2024 đến tháng 8-2026, Công an Đồng Nai đã chủ động trao đổi thông tin và đề nghị các đơn vị quân đội tham gia tổ chức chữa cháy 7 vụ, xử lý 1 vụ sự cố, tai nạn xảy ra trên địa bàn. Sau khi được huy động, lực lượng và phương tiện của các đơn vị quân đội nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các hoạt động chữa cháy, CNCH kịp thời, hiệu quả.

Phát huy sức mạnh tổng hợp

Công tác chữa cháy không chỉ là nhiệm vụ của riêng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH mà cần sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị, DN và nhân dân. Trong đó, sự phối hợp giữa công an, quân đội và DN có ý nghĩa quan trọng trong việc bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau về nhân lực, phương tiện và kinh nghiệm thực tiễn.

Do vậy, công tác phối hợp không chỉ được thực hiện khi xảy ra sự cố mà còn được các đơn vị chú trọng ngay từ khâu phòng ngừa. Việc tổ chức huấn luyện, thực tập các phương án chữa cháy và CNCH được duy trì nhằm giúp lực lượng tham gia rèn luyện kỹ năng, kiểm tra khả năng vận hành phương tiện, thông tin liên lạc và phối hợp chỉ huy. Qua đó kịp thời phát hiện, khắc phục những hạn chế, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện.

Ngày 9-9, Công an thành phố tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp với các đơn vị quân đội và các cơ quan, DN có trang bị xe chữa cháy trong công tác chữa cháy, CNCH trên địa bàn.

Tại hội nghị, Công an thành phố và 23 đơn vị quân đội, 53 DN có trang bị xe chữa cháy đã thống nhất ký kết quy chế, tạo cơ sở để việc phối hợp được triển khai chủ động, tích cực, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên, bảo đảm linh hoạt, thống nhất và hài hòa.

Tại đây, đại diện các đơn vị quân đội, DN đã trao đổi, chỉ ra những tồn tại và đề xuất các nội dung phối hợp để nâng cao hiệu quả phòng ngừa và xử lý các tình huống cháy, nổ. Đây cũng là cơ sở để các lực lượng chủ động hơn trong việc huy động phương tiện, nhân lực khi có sự cố xảy ra.

Tại hội nghị, Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an thành phố kỳ vọng: Kết quả ký kết quy chế phối hợp sẽ góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác chữa cháy, CNCH trên địa bàn. Trong đó, các đơn vị cần chủ động, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện của các đơn vị có xe chữa cháy khi xảy ra sự cố; đồng thời nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, DN trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ chữa cháy, CNCH.

Đại tá Trần Anh Sơn nhấn mạnh: Công tác phòng ngừa vẫn là trên hết; đồng thời đề nghị các đơn vị, cơ quan, DN thường xuyên quan tâm thực hiện tốt công tác phòng cháy; chủ động trang bị phương tiện và xây dựng lực lượng chữa cháy tại chỗ. Đây là những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao khả năng xử lý tình huống ngay từ cơ sở.

Đại tá Vũ Mạnh Hùng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cho biết: Giữa 2 lực lượng công an và quân đội luôn chủ động phối hợp trong các tình huống, sự cố cháy, nổ theo phương châm nhanh chóng, thuận lợi, bảo đảm huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy, CNCH trong thời gian nhanh nhất. Các cơ chế phối hợp được duy trì thường xuyên, từ trao đổi thông tin cho đến tuyên truyền, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Theo Đại tá Vũ Mạnh Hùng, việc phối hợp thường xuyên giúp các lực lượng hiểu rõ hơn về địa bàn, đặc điểm công trình, nguồn nước, lối tiếp cận và những nguy cơ đặc thù tại từng khu vực. Đây là những thông tin thiết thực phục vụ xây dựng phương án và tổ chức chữa cháy, CNCH khi tình huống thực tế xảy ra.

Việc duy trì và nâng cao hiệu quả các cơ chế phối hợp, nhất là trong trao đổi thông tin, huy động lực lượng, phương tiện, huấn luyện và thực tập phương án sẽ tạo thêm nguồn lực để các lực lượng chủ động phòng ngừa, ứng phó với cháy, nổ. Đây là nền tảng quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả công tác PCCC và CNCH; hạn chế thiệt hại do cháy, nổ gây ra; bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước, DN và nhân dân, góp phần giữ vững cuộc sống bình yên, an toàn trên địa bàn Đồng Nai.