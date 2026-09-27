Đang ăn cơm cùng chồng, người phụ nữ 38 tuổi đột ngột vỡ mạch máu não

Mới đây, chị N.T.A.T (38 tuổi, Tây Ninh) đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Đức Hòa (Tây Ninh) trong tình trạng lơ mơ, tiếp xúc chậm, yếu nửa người trái. Người bệnh có tiền sử tăng huyết áp và đái tháo đường type 2.

Kết quả chụp MSCT sọ não cho thấy chị T. xuất huyết não vùng bao ngoài, lan tỏa bán cầu não phải. Khối máu tụ lớn, gây phù não và chèn ép, khiến tình trạng bệnh diễn tiến nhanh.

Trước nguy cơ tổn thương não nghiêm trọng, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật giải áp khẩn cấp cho bệnh nhân. Ê-kíp mở sọ, lấy bỏ khối máu tụ, đồng thời tìm và kiểm soát vị trí chảy máu, giúp giảm áp lực trong sọ và hạn chế tổn thương não tiếp diễn.

Bệnh nhân sau mổ. Ảnh: BVCC.

Theo các bác sĩ, thách thức lớn là khối máu tụ kích thước lớn, trong khi não phù nhiều do xuất huyết diễn tiến nhanh. Người bệnh tiếp tục được theo dõi sát và điều trị tích cực sau phẫu thuật.

Ngày thứ 6 sau mổ, chị T. đã tỉnh táo và thực hiện được y lệnh. Đến ngày thứ 10, người bệnh có thể giao tiếp với người thân. Các bác sĩ tiếp tục điều trị, kết hợp phục hồi chức năng và vật lý trị liệu nhằm cải thiện vận động, hạn chế di chứng cho bệnh nhân.

BS.CKI Nguyễn Thế Thuần, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh, cho biết xuất huyết não không chỉ gặp ở người cao tuổi mà có thể xảy ra ở người trẻ. Tại bệnh viện, các bác sĩ tiếp nhận nhiều trường hợp từ 15-50 tuổi bị xuất huyết não diễn tiến nhanh.

Tăng huyết áp không được phát hiện hoặc kiểm soát tốt, uống nhiều rượu bia, hút thuốc, sử dụng chất kích thích, căng thẳng kéo dài, thiếu ngủ và một số bệnh lý mạch máu não có thể làm tăng nguy cơ.

Bác sĩ khuyến cáo người dân nên kiểm tra huyết áp định kỳ, duy trì vận động, ngủ đủ giấc, hạn chế rượu bia và không hút thuốc. Khi xuất hiện các dấu hiệu đột ngột như méo miệng, yếu liệt tay chân, nói khó, đau đầu dữ dội, nôn ói hoặc rối loạn ý thức, người bệnh cần đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu đột quỵ.