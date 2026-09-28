Bộ Xây dựng nêu lý do trả tiền chế độ theo Nghị định 178 thấp hơn dự kiến

Sau khi Kiểm toán Nhà nước có báo cáo về việc thực hiện chính sách theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành, địa phương rà soát việc giải quyết chính sách đối với những trường hợp nghỉ việc, bảo đảm đúng đối tượng, trình tự, thủ tục; nếu phát hiện sai sót phải kịp thời khắc phục.

Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Bộ Xây dựng cho biết ngày 21/8, ngay sau khi nhận được yêu cầu, Bộ đã có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc để tổ chức rà soát.

Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, Bộ Xây dựng đã tổng hợp và gửi báo cáo tới Bộ Nội vụ đúng thời hạn.

Theo Bộ Xây dựng, tại Báo cáo số 1212 của Kiểm toán Nhà nước, nội dung kiến nghị liên quan đến Bộ là việc “lập dự toán kinh phí chưa sát, dẫn đến không phân bổ được số kinh phí 140,211 tỷ đồng”.

Tại Báo cáo số 1212 của Kiểm toán Nhà nước, nội dung kiến nghị liên quan đến Bộ Xây dựng là việc “lập dự toán kinh phí chưa sát, dẫn đến không phân bổ được số kinh phí 140,211 tỷ đồng”. Ảnh: TL

Bộ Xây dựng cho biết trước đó đã tổng hợp nhu cầu kinh phí dựa trên số liệu do các cơ quan, đơn vị trực thuộc lập và đăng ký để gửi Bộ Tài chính, nhằm bảo đảm kịp thời chi trả chế độ cho cán bộ nghỉ theo quy định.

Tuy nhiên, sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 67/2025/NĐ-CP và Bộ Xây dựng ban hành các tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, điều kiện nghỉ hưởng chế độ được quy định chặt chẽ hơn. Do đó, phạm vi và số lượng đối tượng hưởng chính sách giảm so với dự kiến ban đầu, khiến kinh phí thực tế cần sử dụng thấp hơn dự toán.

Theo số liệu Bộ Xây dựng cung cấp, Thủ tướng đã giao dự toán cho Bộ tổng cộng 749,669 tỷ đồng. Bộ đã phân bổ tại 11 quyết định với số tiền 609,458 tỷ đồng, còn 140,211 tỷ đồng chưa phân bổ. Bộ Xây dựng cho rằng việc lập dự toán chưa sát xuất phát từ việc chính sách và điều kiện áp dụng thay đổi theo hướng chặt chẽ hơn.

Đáng chú ý, Bộ cho biết qua kiểm tra, chọn mẫu, Kiểm toán Nhà nước đánh giá việc quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí và thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tại Bộ Xây dựng phù hợp với quy định tại Nghị định số 178/2024 và Nghị định số 67/2025. Việc chủ động xây dựng dự toán kịp thời giúp Bộ có nguồn lực thực hiện chính sách, hoàn tất chi trả cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trước ngày 10/10/2025, không có trường hợp bị nợ hoặc chậm trả.

Một số đơn vị có nội dung chưa đúng quy định

Đối với câu hỏi về các trường hợp xác định sai đối tượng, sai điều kiện, sai trình tự, thủ tục hoặc mức hưởng dẫn đến phải điều chỉnh, thu hồi tiền, đại diện Bộ Xây dựng cho biết Báo cáo số 1212 của Kiểm toán Nhà nước không nêu các trường hợp này tại Bộ.

Tuy nhiên, qua đợt rà soát theo yêu cầu của Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng cho biết một số nội dung chưa đúng quy định đã được các cơ quan, đơn vị chủ động xử lý.

Cụ thể, tại Ban Quản lý dự án 3 (nay là Ban Quản lý dự án đường bộ Miền Bắc) thuộc Cục Đường bộ Việt Nam, đơn vị chưa thực hiện đầy đủ thủ tục theo Nghị định số 178/2024 và hướng dẫn của Bộ Nội vụ khi quyết định cho một số viên chức nghỉ việc hưởng chế độ từ nguồn phát triển sự nghiệp của đơn vị, không sử dụng nguồn ngân sách nhà nước. Hiện Cục Đường bộ đang xử lý theo quy định.

Tại Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, trong quá trình chi trả, đơn vị đã rà soát và thu hồi các khoản tính sai thời gian đóng bảo hiểm xã hội tại một số đơn vị cấp cơ sở nộp ngân sách nhà nước