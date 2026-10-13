Bộ Y tế đề xuất bổ sung 22 bệnh, nhóm bệnh y học cổ truyền được khám chữa bệnh BHYT ở cơ sở cấp chuyên sâu

Như Sức khoẻ & Đời sống đã đưa tin, Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2025/TT-BYT, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT.

Theo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Thông tư 01 kèm theo dự thảo, Bộ Y tế cho biết đối với lĩnh vực y học cổ truyền, đề nghị chuẩn hóa tên bệnh, thể bệnh và mã hóa tương ứng với ICD-10, bảo đảm thống nhất trong thực hành chuyên môn, thanh toán bảo hiểm y tế và quản lý dữ liệu.

Xét xét bổ sung danh mục một số bệnh lĩnh vực y học cổ truyền được khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp cơ bản, chuyên sâu lĩnh vực y học cổ truyền, phục hồi chức năng.

Do đó, tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2025/TT-BYT, một trong những nội dung đáng chú ý là Bộ Y tế đề xuất bổ sung 22 bệnh, nhóm bệnh y học cổ truyền được khám chữa bệnh tại cơ sở cấp chuyên sâu.

Cụ thể, tại điểm a khoản 2 Điều 1 dự thảo Thông tư đề xuất bổ sung điểm c vào sau điểm b khoản 1 Điều 5 Thông tư 01/2025/TT-BYT như sau: Danh mục một số bệnh y học cổ truyền được khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp chuyên sâu lĩnh vực y học cổ truyền, phục hồi chức năng quy định tại Phụ lục IA.

Theo đó, dự thảo đề xuất bổ sung Phụ lục IA quy định danh mục gồm bệnh, nhóm bệnh y học cổ truyền được khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp chuyên sâu trong lĩnh vực y học cổ truyền, phục hồi chức năng, danh mục gồm:

Bên cạnh việc bổ sung danh mục bệnh y học cổ truyền, tại điểm b khoản 2 Điều 1, dự thảo cũng đề xuất sửa đổi khoản 5 Điều 5 Thông tư 01/2025/TT-BYT theo hướng quy định trường hợp người bệnh đã được điều trị ổn định hoặc theo yêu cầu chuyên môn, tình trạng bệnh thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyển người bệnh về cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp cơ bản, cấp ban đầu để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Quyết định số 1893/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại đến năm 2030 đặt mục tiêu nâng tỷ lệ chi trả thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền từ quỹ BHYT lên tối thiểu 20% vào năm 2025 và 30% vào năm 2030. Tuy nhiên, thực tế hiện nay thuốc y dược cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của BHYT vẫn còn khá hạn chế. Trong khi thuốc tân dược có hơn 1.000 hoạt chất và 59 thuốc phóng xạ được thanh toán, thuốc y học cổ truyền mới có 229 nhóm thuốc đông y, thuốc từ dược liệu cùng 349 vị thuốc cổ truyền dạng bào chế. Theo số liệu năm 2024, chi phí thuốc y học cổ truyền từ quỹ BHYT mới đạt hơn 3.100 tỷ đồng, tương đương 5,42% tổng chi thuốc. Thời gian qua, Bộ Y tế cũng đã nhiều lần nhận được kiến nghị của cử tri về việc mỏ rộng danh mục thuốc y học cổ truyền, thuốc có nguồn gốc dược liệu được BHYT thanh toán, chi trả.