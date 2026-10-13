Thiên tai tại Philippines, Indonesia ảnh hưởng hàng chục nghìn hộ gia đình

Lính cứu hỏa nỗ lực dập lửa cháy rừng tại Indonesia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Văn phòng Phòng vệ dân sự Philippines thuộc Bộ Quốc phòng nước này, vụ núi lửa Kanlaon phun trào hôm 10/10 đã ảnh hưởng đến khoảng 94.000 người trên đảo Negros. Vụ phun trào tạo cột tro bụi cao từ 5-6km so với miệng núi lửa. Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines (PHIVOLCS) ghi nhận 8 đợt phát thải tro bụi trong ngày 11/10 và ít nhất 5 đợt trong ngày 12/10.

PHIVOLCS duy trì cảnh báo núi lửa Kanlaon ở cấp 2 trong thang cảnh báo gồm 5 cấp, với cấp 5 là mức cao nhất. Cơ quan này cảnh báo núi lửa có thể tiếp tục phun trào mạnh, đẩy tro bụi, khí và các vật liệu núi lửa lên cao, có thể gây nguy hiểm cho khu vực xung quanh (hay còn được gọi là phun trào dạng nổ).

Ngoài ra, cơ quan này khuyến cáo người dân không vào khu vực nguy hiểm trong bán kính 4km quanh miệng núi lửa. Cộng đồng dân cư trong phạm vi 6km cần theo dõi sát tình hình và chuẩn bị phương án ứng phó nếu mức cảnh báo tăng lên cấp 3.

Tại Indonesia, tình trạng cháy rừng và cháy đất tại tỉnh Bangka Belitung của quốc gia Đông Nam Á này đã lan vào khu dân cư đông đúc, phá hủy ít nhất 305 ngôi nhà và buộc khoảng 500 người sơ tán.

Phóng viên TTXVN tại Indonesia dẫn thông báo của nhà chức trách địa phương ngày 12/10 cho biết, đám cháy bùng phát từ cuối tuần trước tại làng Serdang, thuộc khu vực Nam Bangka. Gió mạnh khiến lửa nhanh chóng lan rộng vào khu dân cư, thiêu rụi 305 ngôi nhà.

Ít nhất 1.800 người bị ảnh hưởng bởi vụ cháy, trong đó khoảng 500 người được sơ tán đến trường học và cơ sở tôn giáo gần nhất. Nhà chức trách cho biết chưa ghi nhận trường hợp thương vong nào. Đám cháy đã thiêu đốt khoảng 8,3ha đất.

Công tác khống chế hỏa hoạn gặp nhiều khó khăn do gió mạnh, địa hình đất than bùn, nguồn nước hạn chế và nhà ở tại các khu vực bị ảnh hưởng chủ yếu được xây dựng bằng gỗ. Cơ quan chức năng đã bố trí lều sơ tán, thiết lập bếp ăn cộng đồng và phân phát thực phẩm, nước uống cùng quần áo cho người dân.

Đây là lần đầu tiên trong năm nay cháy rừng tại Indonesia gây thiệt hại đối với hàng trăm ngôi nhà trong một vụ việc. Hiện nước này đang đối mặt với các đám cháy rừng nghiêm trọng nhất trong 11 năm qua, chủ yếu trên hai đảo Sumatra và Borneo.

Theo số liệu được công bố, trong 7 tháng đầu năm nay, khoảng 202.000ha đất trên khắp Indonesia đã bị cháy do cháy rừng và cháy thảm thực vật.

Tình trạng cháy rừng và cháy đất kéo dài tại Indonesia không chỉ gây thiệt hại về nhà cửa, sinh kế và môi trường mà còn làm gia tăng nguy cơ khói mù lan sang các quốc gia lân cận, ảnh hưởng đến chất lượng không khí và sức khỏe cộng đồng trong khu vực Đông Nam Á.