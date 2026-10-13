Phường Chi Lăng thu ngân sách đạt hơn 112% dự toán

Đại biểu tham dự hội nghị.

Ngày 13/10, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Chi Lăng tổ chức Hội nghị lần thứ 7, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026.

9 tháng năm 2026, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn phường đạt 872 tỷ đồng, tăng 11% so cùng kỳ; thu ngân sách đạt 183 tỷ đồng, bằng 112,52% dự toán; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 26,6 tỷ đồng; được tỉnh phê duyệt quy hoạch là đô thị sinh thái đến năm 2050.

Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn phường đạt 100%; hoàn thành 16/16 tiêu chí về chuyển đổi số và cải cách hành chính giai đoạn I; tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,83%.

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng, đã cập nhật, làm sạch, chuẩn hóa 100% cơ sở dữ liệu đảng viên trên Cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0; hoàn thành phân quyền sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử và triển khai 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chi Lăng Phan Thành Dũng trao quyết định chỉ định đảng viên tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ phường.

3 tháng cuối năm 2026, Đảng bộ phường Chi Lăng tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế gắn với quản lý đô thị; chăm lo đời sống nhân dân, chủ động phòng, chống dịch bệnh; giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đẩy nhanh tiến độ kết nạp đảng viên mới.

Hội nghị công bố và trao quyết định chỉ định 2 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030.