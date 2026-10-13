Phường Chi Lăng thu ngân sách đạt hơn 112% dự toán
9 tháng của năm 2026, phường Chi Lăng (An Giang) thu ngân sách 183 tỷ đồng, đạt 112,52% dự toán; tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt 872 tỷ đồng, tăng 11% so cùng kỳ.
Ngày 13/10, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Chi Lăng tổ chức Hội nghị lần thứ 7, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026.
9 tháng năm 2026, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn phường đạt 872 tỷ đồng, tăng 11% so cùng kỳ; thu ngân sách đạt 183 tỷ đồng, bằng 112,52% dự toán; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 26,6 tỷ đồng; được tỉnh phê duyệt quy hoạch là đô thị sinh thái đến năm 2050.
Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn phường đạt 100%; hoàn thành 16/16 tiêu chí về chuyển đổi số và cải cách hành chính giai đoạn I; tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,83%.
Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng, đã cập nhật, làm sạch, chuẩn hóa 100% cơ sở dữ liệu đảng viên trên Cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0; hoàn thành phân quyền sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử và triển khai 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử.
3 tháng cuối năm 2026, Đảng bộ phường Chi Lăng tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế gắn với quản lý đô thị; chăm lo đời sống nhân dân, chủ động phòng, chống dịch bệnh; giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đẩy nhanh tiến độ kết nạp đảng viên mới.
Hội nghị công bố và trao quyết định chỉ định 2 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/phuong-chi-lang-thu-ngan-sach-dat-hon-112-du-toan-a499463.html