Mưa lớn dồn dập ở miền Trung trong hôm nay (13/10)

Theo thông tin dự báo thời tiết ngày 13/10, đêm qua và sáng nay, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng xuất hiện mưa vừa, mưa dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 12/10 đến 7 giờ ngày 13/10 tại một số điểm vượt 90mm. Đáng chú ý, trạm Bạch Mã (TP Huế) ghi nhận 180,4mm; trạm Hòa Bắc (TP Đà Nẵng) đạt 104mm; trạm Lệ Thủy (Quảng Trị) ghi nhận 94,8mm.

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Miền Trung có nơi mưa trên 100mm trong ngày 13/10

Dự báo trong ngày và đêm 13/10, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có mưa vừa, mưa dông, với lượng mưa phổ biến 20-50mm. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to, lượng mưa có thể vượt 100mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa có cường độ lớn, với lượng mưa trên 80mm trong vòng 3 giờ. Người dân tại các khu vực có mưa lớn cần theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động các biện pháp phòng tránh.

Trong khi đó, chiều và tối 13/10, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào, dông rải rác. Lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập úng

Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Những hiện tượng này có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Đặc biệt, mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất tại khu vực sườn dốc và ngập úng ở vùng trũng, thấp.

Người dân sinh sống tại khu vực miền núi, ven sông suối hoặc nơi có nguy cơ sạt lở cần chú ý theo dõi cảnh báo của cơ quan chức năng, hạn chế đi qua ngầm tràn và các khu vực có dòng nước chảy xiết khi mưa lớn.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá được cảnh báo ở cấp 1.