Tăng cường hợp tác bảo vệ bản quyền số, phát triển điện ảnh Công an nhân dân

Ngày 13/10, tại Hà Nội, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với đoàn đại biểu Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ do bà Urmila Venugopalan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành khu vực châu Á - Thái Bình Dương làm Trưởng đoàn.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng chào mừng bà Urmila Venugopalan và đoàn đại biểu Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ tới làm việc với Bộ Công an Việt Nam.

Chào mừng đoàn đại biểu Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ đến thăm, làm việc tại Việt Nam, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ và các hoạt động hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực, trong đó có văn hóa, nghệ thuật, công nghệ và phòng, chống tội phạm. Bộ Công an Việt Nam luôn hoan nghênh các đối tác Hoa Kỳ tăng cường hợp tác, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Đề cập đến lĩnh vực điện ảnh, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cho rằng, quan hệ hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ thời gian qua đã có những bước phát triển đáng ghi nhận, không chỉ trong giao lưu văn hóa, giới thiệu tác phẩm mà còn mở rộng sang các hoạt động sản xuất phim, đào tạo nguồn nhân lực và ứng dụng công nghệ.

Bà Urmila Venugopalan đánh giá cao những nỗ lực của Bộ Công an Việt Nam trong công tác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Nhiều chương trình giao lưu, hợp tác điện ảnh đã được tổ chức, tạo điều kiện để các nhà làm phim, doanh nghiệp hai nước tăng cường kết nối. Đáng chú ý, tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV năm 2026, điện ảnh Hoa Kỳ được lựa chọn là trọng tâm, mở ra thêm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực này.

Các sản phẩm điện ảnh Việt Nam cũng ngày càng nhận được sự quan tâm từ đối tác Hoa Kỳ và có cơ hội tiếp cận khán giả quốc tế thông qua những nền tảng trực tuyến lớn. Trong đó, bộ phim Tử chiến trên không do Cục Truyền thông CAND sản xuất đã được phát hành tại thị trường Hoa Kỳ và được tờ New York Times bình chọn vào danh sách 5 phim hành động đáng xem nhất trên nền tảng trực tuyến tháng 2/2026.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh, bên cạnh những cơ hội hợp tác, vấn đề bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là bản quyền trên không gian mạng, đang đặt ra nhiều thách thức mới. Các hành vi xâm phạm bản quyền không còn đơn thuần là sao chép, đăng tải trái phép mà đã hình thành những hệ sinh thái kinh doanh bất hợp pháp với quy mô lớn. Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) cũng làm xuất hiện những phương thức, thủ đoạn vi phạm mới, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các cơ quan thực thi pháp luật và doanh nghiệp.

Hai bên điểm lại một số bước phát triển đáng ghi nhận trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ thời gian qua.

Thời gian qua, Bộ Công an Việt Nam cùng các đối tác Hoa Kỳ đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác thiết thực trong đấu tranh với các hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ. Điển hình là việc phối hợp điều tra, xử lý và khởi tố các đối tượng liên quan đến nhiều website phim lậu; xác minh các trường hợp nghi vấn kinh doanh hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên những nền tảng thương mại điện tử.

Bộ Công an Việt Nam cũng đang phối hợp với Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ tổ chức các chương trình tập huấn, nâng cao năng lực đấu tranh với tội phạm xâm phạm bản quyền trên không gian mạng, hàng giả và các hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ cho lực lượng Cảnh sát kinh tế, điều tra viên.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng mong muốn Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, có tiếng nói khách quan, ghi nhận những nỗ lực và kết quả của Việt Nam trong công tác bảo vệ, thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số; ủng hộ sự phát triển thực chất, toàn diện của quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ và thúc đẩy ký kết Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng giữa hai nước.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và bà Urmila Venugopalan.

Đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Thứ trưởng đề xuất tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp thực thi pháp luật, điều tra, xử lý các hành vi xâm phạm bản quyền và sở hữu trí tuệ. Trong đó, chú trọng tổ chức các chương trình đào tạo chuyên sâu, giúp lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam nâng cao năng lực nhận diện phương thức, thủ đoạn vi phạm bản quyền số; chia sẻ thông tin về các vụ việc, đối tượng nghi vấn, kết quả giám sát và tài liệu phục vụ công tác xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Cùng với hợp tác bảo vệ bản quyền, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng bày tỏ mong muốn Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ quan tâm hỗ trợ phát triển công nghiệp điện ảnh CAND, nhất là trong ứng dụng công nghệ sáng tạo, AI vào sản xuất phim; tư vấn xây dựng các chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Thứ trưởng cũng đề xuất Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ phát huy vai trò kết nối, hỗ trợ Điện ảnh CAND tiếp cận các doanh nghiệp, hãng phim và nền tảng phát hành quốc tế như Netflix, Amazon Prime; nghiên cứu triển khai những dự án hợp tác sản xuất, phát hành phim, tạo điều kiện để đội ngũ làm phim CAND từng bước tiếp cận công nghệ và phương thức sản xuất điện ảnh hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và bà Urmila Venugopalan cùng các đại biểu.

Bà Urmila Venugopalan trân trọng cảm ơn Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đã dành thời gian tiếp và trao đổi những nội dung hợp tác quan trọng. Đánh giá cao những nỗ lực của Bộ Công an Việt Nam trong công tác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là đấu tranh, xử lý các hành vi xâm phạm bản quyền trên không gian mạng, bà Urmila Venugopalan cho rằng, những kết quả hợp tác thời gian qua đã tạo nền tảng thuận lợi để hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp, ứng phó hiệu quả hơn với những thách thức mới trong môi trường số.

Bày tỏ sự quan tâm đối với các định hướng hợp tác do Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nêu ra, bà Urmila Venugopalan mong muốn hai bên tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường phối hợp trong bảo vệ bản quyền và nâng cao năng lực thực thi pháp luật. Đồng thời, thúc đẩy kết nối giữa các doanh nghiệp điện ảnh Hoa Kỳ với các đối tác Việt Nam, trong đó có Điện ảnh CAND, góp phần mở rộng cơ hội hợp tác sản xuất, phát hành phim và tăng cường giao lưu văn hóa giữa hai nước.