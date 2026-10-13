Gần 10.000 tin, bài về Đà Nẵng được đăng tải trong quý III/2026

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung định hướng tại hội nghị. Ảnh: TRỌNG HUY

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung; Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Thị Thu Hiền; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo thành phố Lê Văn Nhi chủ trì hội nghị. Cùng dự có Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh; Vụ trưởng Vụ Địa phương 2 (Ban Tuyên giáo Trung ương) Nguyễn Thế Hòa.

Theo báo cáo, Đà Nẵng hiện có 89 cơ quan báo chí hoạt động, gồm 2 cơ quan báo chí địa phương và 87 cơ quan báo chí Trung ương, địa phương khác có văn phòng đại diện, văn phòng thường trú.

Trong quý III, các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố đăng tải gần 10.000 tin, bài về Đà Nẵng, góp phần phản ánh thực tiễn, quảng bá hình ảnh thành phố và tạo đồng thuận xã hội.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào công tác xây dựng Đảng, hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu tăng trưởng hai con số, tiến độ các công trình, dự án và giải ngân vốn đầu tư công.

Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh báo cáo tình hình triển khai công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực 9 tháng đầu năm 2026. Ảnh: TRỌNG HUY

Các cơ chế, chính sách đặc thù, Khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng, chuyển đổi số và những vấn đề dân sinh cũng được báo chí quan tâm phản ánh.

Các cơ quan báo chí tiếp tục đổi mới phương thức sản xuất, phát triển nội dung đa nền tảng. Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chuyển giọng nói thành văn bản, tạo phụ đề, biên tập; duy trì thông tin bằng tiếng Kinh, Cơ Tu, Ca Dong phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: TRỌNG HUY

Công tác quản lý, định hướng thông tin được triển khai thông qua giao ban, họp báo, điểm báo và điểm tin mạng xã hội hằng ngày. Hoạt động tập huấn truyền thông chính sách, phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và ứng dụng AI tiếp tục được chú trọng.

100% thủ tục hành chính được giải quyết sớm và đúng hạn; trong quý, thành phố cấp 44 giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh.

Hội nghị cũng chỉ ra một số tồn tại như: một số nội dung báo chí chưa kiểm chứng đầy đủ, thiếu đối chiếu với cơ quan chức năng; còn thiếu bài viết chuyên sâu, có tính dự báo; công tác cung cấp thông tin cho báo chí tại một số sở, ngành, địa phương chưa chủ động.

Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng Hồng Quang Năm phát biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: TRỌNG HUY

Trong quý IV/2026, nhiệm vụ trọng tâm hoạt động báo chí thành phố là nâng cao chất lượng nội dung, tăng cường bài viết chuyên sâu về thực tiễn cơ sở, vấn đề dân sinh và những vướng mắc chính sách; đẩy mạnh tuyên truyền các giải pháp tăng trưởng, dự án động lực, phòng chống tham nhũng, lãng phí và ứng phó thiên tai.

Các cơ quan báo chí tăng cường phát hiện sớm, kiểm chứng nhanh, phản bác kịp thời tin giả; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong xử lý những vấn đề được dư luận quan tâm.

Tại hội nghị, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh báo cáo tình hình triển khai công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực 9 tháng đầu năm 2026.

Đại diện cơ quan báo chí phát biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: TRỌNG HUY

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin về công tác giáo dục 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến, đặc biệt là công tác sắp xếp trường lớp, xử lý tình trạng dôi dư sau sắp xếp; công tác vận hành 6 trường biên giới.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quán triệt triển khai Nghị định số 237/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Nghị định số 244/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 quy định chi tiết về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.