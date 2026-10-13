Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 13/10, không khí lạnh duy trì cường độ ổn định khiến toàn miền Bắc phổ biến không mưa, ngày nắng với nhiệt độ cao nhất 33 độ. Riêng thời tiết Hà Nội ngày 13/10, trời nắng, đêm có mưa vài nơi với nhiệt độ cao nhất 31-33 độ; duy trì gió đông bắc cấp 2-3.

Miền Bắc hanh khô, miền Trung mưa giảm. Ảnh: PV

Đêm qua và sáng sớm nay (13/10), khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 12/10 đến 03 giờ ngày 13/10 có nơi trên 90mm như trạm: Lệ Thủy (Quảng Trị) 94.8mm, Hương Phú (Tp. Huế) 93.6mm, Tr Hy (Tp. Đà Nẵng) 95.8mm,…

Dự báo ngày và đêm 13/10, khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 80mm.

Chiều và tối 13/10, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 13/10:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ. Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ. Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ. Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ; phía Nam 27-30 độ. Phía Bắc có mây, có mưa vài nơi; phía Nam nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ, phía Nam 31-33 độ. Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông; phía Nam chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.