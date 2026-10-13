Người đàn ông bị xe bồn cán tử vong, vợ gục khóc tại hiện trường

Đến hơn 10h ngày 13/10, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Cà Mau vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong trên tuyến đường Hành lang ven biển phía Nam (đường Xuyên Á), đoạn qua xã Biển Bạch.

Nạn nhân là anh Ng.V.Ph. (SN 1994, ngụ xã Biển Bạch, Cà Mau), làm việc tại một lò thịt heo tại địa phương.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ việc. Ảnh: Ký Long

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h25 cùng ngày, nạn nhân điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 69D1-20.XXX đi giao thịt heo cho các hàng quán trong khu vực.

Khi đến đoạn giữa cầu Kênh 6 và cầu Kênh 7 (thuộc ấp Tân Bằng), anh Ph. bất ngờ tăng tốc vượt lên bên trái xe bồn biển số 68H-02.XXX do tài xế Tr.V.B. (SN 1988, ngụ xã Bình Sơn, tỉnh An Giang) cầm lái, chạy cùng chiều theo hướng An Giang đi Cà mau.

Lúc này, nạn nhân mất lái, ngã vào xe bồn, bị cán tử vong.

Hiện trường từ trên cao. Ảnh: Ký Long

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân không còn nguyên vẹn, xe bồn và xe máy nằm chắn trên hai làn đường. Xe máy hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ cùng vật dụng cá nhân văng ra mặt đường.

Có mặt tại hiện trường, vợ nạn nhân nhiều lần khóc ngất.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để điều tiết giao thông, phong tỏa và khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin phục vụ công tác điều tra. Tài xế xe bồn được đưa về trụ sở Công an xã để làm việc.

Nguyên nhân và diễn biến vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.