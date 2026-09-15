Bản tin quốc tế ngày 15/9/2026

Ngày 14/9, Tổng thống Donald Trump liên tiếp bác bỏ những cảnh báo về nguy cơ của trí tuệ nhân tạo (AI), cho rằng những lo ngại về công nghệ này là “trò lừa đảo”, đồng thời khẳng định Mỹ cần ưu tiên duy trì lợi thế trước Trung Quốc và những lợi ích kinh tế do AI mang lại.