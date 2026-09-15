Bản tin quốc tế ngày 15/9/2026
Báo An Giang Online giới thiệu những thông tin quốc tế đáng chú ý ngày 15/9/2026: Hàn Quốc điều tra 41 doanh nghiệp bị nghi trốn thuế; Ba Lan tăng cường an ninh dọc biên giới với Ukraine; Air Algérie mở thêm nhiều đường bay tới châu Á; Hàn Quốc bỏ giới hạn 4 giờ làm thêm mỗi ngày đối với công chức; IAEA tái khẳng định cam kết về an toàn hạt nhân; tàu chở dầu phát nổ sau khi va phải thủy lôi ở eo biển Hormuz; thung lũng Hula - điểm dừng chân của hàng triệu chim di cư; và BRICS thúc đẩy tự cường, đổi mới sáng tạo.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/video/xem-video/-video-ban-tin-quoc-te-ngay-15-9-2026--8950.html