Iran khai trương 246 dự án du lịch giữa sức ép cấm vận của Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi, ngày 27/9, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã chủ trì lễ khánh thành trực tuyến 246 dự án du lịch mới, đánh dấu bước đi mạnh mẽ của nước Cộng hòa Hồi giáo này nhằm mở rộng hợp tác văn hóa, thương mại với các quốc gia láng giềng trong bối cảnh chịu nhiều sức ép cấm vận kinh tế từ Mỹ.

Hãng thông tấn Iran (IRNA) cho hay, tổng số vốn đầu tư cho loạt dự án này được công bố là 350 nghìn tỷ rial, dự kiến tạo ra 3.200 việc làm mới.

Do sự chênh lệch lớn từ hệ thống đa tỷ giá tại Iran, các dự án trên có tổng trị giá tương đương hơn 8,3 tỷ USD dựa trên tỷ giá cố định của chính phủ (áp dụng cho nhu yếu phẩm) nhưng trên thực tế chỉ vào khoảng 148 triệu USD theo tỷ giá giao dịch tự do.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh các nước lân cận là động lực phát triển quan trọng giúp Iran vượt qua các rào cản cấm vận.

Ông cũng nêu bật sự cần thiết của việc tận dụng tối đa các cơ hội trong lĩnh vực du lịch và phát triển cơ sở hạ tầng, cho rằng Tehran cần biến các lệnh trừng phạt thành cơ hội để mở rộng quan hệ trong khu vực và tạo thêm nhiều việc làm.

Tổng thống Pezeshkian cũng chia sẻ Iran hiện sở hữu khoảng 1 triệu di tích lịch sử, khẳng định sức mạnh nền văn minh lâu đời của nước này sẽ giúp người dân vượt qua mọi trở ngại./.