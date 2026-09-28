Châu Âu dồn lực viện trợ cho các điểm nóng toàn cầu, châu Phi là trọng tâm

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York. (Nguồn: Al Jazeera)

Theo đó, 380 triệu Euro được dành cho các chương trình liên quan di cư tại châu Phi cận Sahara, tập trung bảo vệ những người di cư dễ bị tổn thương, hỗ trợ hồi hương tự nguyện và tái hòa nhập.

Bên cạnh đó, 97 triệu Euro sẽ được phân bổ để ứng phó nhu cầu nhân đạo phát sinh từ xung đột, mất an ninh lương thực, suy dinh dưỡng và các cú sốc khí hậu tại nhiều khu vực trong châu lục.

Trong khi đó, EU dành thêm 7,5 triệu Euro cho Cộng hòa Dân chủ Congo (CHDC Congo) nhằm hỗ trợ ứng phó dịch Ebola và nâng cao năng lực chuẩn bị, đồng thời phân bổ 10 triệu Euro cho các nỗ lực thúc đẩy hòa bình và ổn định tại khu vực Hồ Lớn.

Khu vực này hiện chịu tác động đồng thời từ xung đột vũ trang, khủng hoảng nhân đạo và những biến động về môi trường.

Ngoài châu Phi, 103 triệu Euro sẽ được dành cho các vùng lãnh thổ Palestine và Lebanon nhằm hỗ trợ những nhóm dân cư dễ bị tổn thương.

Trong khi đó, Ukraine sẽ nhận 52 triệu Euro để phục vụ hoạt động cứu trợ nhân đạo và chuẩn bị ứng phó các tình huống khẩn cấp.

Cùng với đó, EC công bố ba khoản đầu tư mới thuộc sáng kiến Global Gateway, tập trung vào y tế, dinh dưỡng và năng lực sản xuất vaccine, thuốc sinh học tại các nước đang phát triển.

Theo Chủ tịch EC Ursula von der Leyen, EU đã phân bổ 2,5 tỷ Euro cho viện trợ nhân đạo kể từ đầu năm 2026, qua đó tiếp tục duy trì nguồn lực hỗ trợ các cộng đồng chịu tác động bởi xung đột, thiên tai, dịch bệnh và mất an ninh lương thực trên phạm vi toàn cầu.

(theo Al Jazeera)