TP Hồ Chí Minh: Từ đô thị công nghiệp đến đô thị chuyên gia - Bước chuyển mới của Tân Thành

Quy luật phát triển định hình “đô thị chuyên gia”

Quan sát tiến trình phát triển của các đô thị công nghiệp hàng đầu thế giới như Ulsan (Hàn Quốc) hay Jurong (Singapore) cho thấy quy luật vận động mang tính tất yếu. Trong giai đoạn đầu, các trung tâm tập trung thu hút vốn, xây dựng nhà xưởng, cụm cảng và hạ tầng kỹ thuật. Khi quy mô sản xuất đạt tới ngưỡng phát triển nhất định, mô hình đô thị bắt đầu chuyển sang các ngành công nghiệp công nghệ cao, thu hút đội ngũ quản lý, kỹ sư cùng chuyên gia quốc tế, từ đó biến những trung tâm sản xuất thuần túy thành các đô thị chuyên gia đáng sống.

Những chuyển động đang diễn ra tại phường Tân Thành, TP Hồ Chí Minh, cực công nghiệp – logistics quan trọng về phía Đông TP.HCM cho thấy một số nét tương đồng về logic phát triển.

Tân Thành đang vận động theo quỹ đạo trở thành đô thị chuyên gia đáng sống

Trong nhiều thập kỷ, khu vực này được định hình bởi những khu công nghiệp, nhà máy quy mô lớn và cụm cảng nước sâu Cái Mép – Thị Vải. Nền tảng sản xuất cùng lợi thế logistics đã đưa khu vực trở thành điểm đến của dòng vốn FDI trong các lĩnh vực hóa chất, năng lượng, thép và công nghiệp nặng. Nhưng những dự án xuất hiện gần đây ghi nhận bước chuyển mới trong cấu trúc công nghiệp.

Tháng 8 vừa qua, hãng vật liệu chip lớn thứ 3 thế giới Tokuyama Corporation (Nhật Bản) đưa vào hoạt động nhà máy polysilicon chuyên sản xuất vật liệu bán dẫn tại KCN Phú Mỹ 3. Cùng thời điểm, Hyosung TNC bắt đầu vận hành nhà máy sản xuất sản phẩm sinh học đầu tiên ở Việt Nam và châu Á của “ông lớn” từ Hàn Quốc.

Dòng vốn cũng có xu hướng mở rộng ra ngoài phạm vi nhà máy. Tháng 7/2026, TP.HCM chính thức thành lập Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ, tích hợp các chức năng cảng biển, logistics, công nghiệp, thương mại, đô thị và dịch vụ, hướng đến trở thành nơi đặt trụ sở khu vực của các tập đoàn đa quốc gia.

Tất cả đang góp phần định hình một cấu trúc kinh tế đa dạng và chuyên sâu hơn tại phường Tân Thành, với sự hiện diện ngày càng rõ nét của công nghệ, vật liệu mới và sản xuất theo hướng bền vững, song hành cùng sự phát triển của logistics, thương mại và dịch vụ hỗ trợ.

Sự mở rộng về chức năng kinh tế đặt ra những yêu cầu mới cho quá trình đô thị hóa. Các dự án FDI chất lượng cao kéo theo nhu cầu ngày càng lớn về chuyên gia, kỹ sư và lao động trình độ cao; đồng thời hình thành những tiêu chuẩn mới về lưu trú, dịch vụ, giải trí và không gian kết nối cộng đồng.

Tại Tân Thành, một số dự án đã bắt đầu tiếp cận thị trường theo hướng này. Salacia Villas, dự án do VinaLiving phát triển là một ví dụ điển hình. Được định vị “The Expert Living Hub”, Salacia Villas hướng đến kiến tạo hệ sinh thái xoay quanh các nhu cầu sống, làm việc, thương mại và trải nghiệm của thế hệ cư dân mới.

Từ nhu cầu lưu trú đến hệ sinh thái sống

Trên quy mô 7,2 ha, Salacia Villas phát triển 333 sản phẩm nhà ở cùng hệ thống hơn 20 tiện ích nội khu. Không gian được quy hoạch theo tinh thần “resort-living”, kết hợp giữa cảnh quan xanh phong cách nhiệt đới và các tiện ích thể thao, hồ bơi, khu vui chơi trẻ em… đưa trải nghiệm nghỉ dưỡng về ngay ngưỡng cửa nhà.

Salacia Villas tiên phong thiết lập chuẩn sống nghỉ dưỡng tại Tân Thành

Nếu không gian nội khu hướng đến sự riêng tư và thư thái, khu vực cửa ngõ lại mang đến một nhịp sống khác. Phố Thương Cảng kết nối Trung tâm thương mại, hình thành cụm thương mại – dịch vụ sôi động, phục vụ cả cư dân dự án lẫn người dân khu vực. Các chức năng từ văn phòng, lưu trú đến ẩm thực, café, mua sắm và bán lẻ đang dần được bổ sung thông qua sự xuất hiện của các thương hiệu như Serepok, CityHouse, Merlion House, Jimama, Shuyi…

Theo kế hoạch, Phố Thương Cảng dự kiến vận hành từ quý I/2027, từng bước kích hoạt sức sống và hình thành cộng đồng; tiếp đó, Trung tâm thương mại dự kiến đi vào khai thác từ quý I/2028, hoàn thiện hệ sinh thái thương mại – dịch vụ.

Phố Thương Cảng Salacia Villas dự kiến vận hành từ quý I/2027, quy tụ các thương hiệu ẩm thực, đồ uống, lưu trú, bán lẻ…

Đáng chú ý, lộ trình hoàn thiện của Salacia Villas diễn ra cùng thời điểm nhiều mắt xích hạ tầng quan trọng quanh dự án tiến gần cột mốc khai thác. Trong đó, cao tốc Bến Lức – Long Thành đang ở chặng cuối để thông xe toàn bộ cuối tháng 9 này. Sân bay quốc tế Long Thành đặt mục tiêu vận hành giai đoạn 1 cuối 2026; các dự án nâng cấp năng lực cảng biển, logistics và mạng lưới kết nối liên vùng quanh Cái Mép – Thị Vải đang được ưu tiên triển khai.

Theo giới quan sát, sự “đồng pha” giữa tiến độ dự án, hạ tầng và hoạt động kinh tế là một lực đẩy quan trọng đối với giá trị bất động sản. Hạ tầng rút ngắn khoảng cách kết nối, các hoạt động kinh tế tạo nhu cầu và thương mại – dịch vụ tạo nền tảng cho khả năng khai thác dài hạn của tài sản. Salacia Villas vì thế đang bước vào một chu kỳ giá trị mới, khi tiềm năng được củng cố bởi những động lực hiện hữu ngày càng rõ nét.