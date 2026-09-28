Afghanistan tuyên bố hạ 28 tay súng từ Pakistan

Al Jazeera ngày 27/9 dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Afghanistan cho biết giao tranh xảy ra tại tỉnh Nuristan, khu vực biên giới phía Đông, sau khi một nhóm tay súng vượt biên từ Pakistan. Theo Kabul, trong số những người này có một số phần tử thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Thành viên Taliban làm nhiệm vụ tại Nuristan. Ảnh: AlJazeera

Afghanistan cáo buộc nhóm tay súng vượt qua biên giới từ Pakistan ngày 26/9 nhằm thực hiện các vụ tấn công. Ngoài các phần tử IS, Kabul cho rằng trong nhóm này có nhiều người từng là nhân viên an ninh của chính quyền Afghanistan trước đây.

Bộ Thông tin Pakistan cùng ngày bác bỏ cáo buộc của Afghanistan, gọi đây là tuyên bố "vô căn cứ và không có bất cứ sự thật nào". Islamabad khẳng định lực lượng an ninh và các cơ quan tình báo Pakistan không tham gia giao tranh tại Nuristan, không tuyển mộ hoặc huấn luyện các cựu nhân viên an ninh Afghanistan, đồng thời không hỗ trợ IS hay các nhóm vũ trang khác tại Afghanistan.

Cột khói bốc lên tại Afghanistan sau đợt không kích ngày 24/9. Ảnh: AlJazeera

Pakistan đồng thời kêu gọi chính quyền Taliban tại Afghanistan "có hành động đáng tin cậy và có thể kiểm chứng được chống lại các tổ chức khủng bố hoạt động từ lãnh thổ của mình", không để "lãnh thổ Afghanistan bị sử dụng cho các mục đích cực đoan nhằm vào Pakistan hoặc các nước khác".

Theo Al Jazeera, vụ đụng độ xảy ra vài ngày sau khi quân đội Pakistan tiến hành không kích một loạt mục tiêu tại Afghanistan vào các ngày 21 và 24/9. Islamabad cho biết các cuộc không kích nhằm vào nơi ẩn náu của các nhóm vũ trang mà Pakistan cáo buộc đứng sau những vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào lãnh thổ nước này, theo Reuters.

Trong khi đó, chính quyền Taliban ở Afghanistan phủ nhận cáo buộc liên quan đến các vụ tấn công bằng UAV nhằm vào Pakistan. Kabul cũng cho biết 7 người Afghanistan thiệt mạng trong các cuộc không kích của Pakistan đều là dân thường.