Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic từ chức, ra tranh cử Thủ tướng

Phát biểu với những người ủng hộ tại Dinh Tổng thống ở thủ đô Belgrade, ông Vucic nói: “Tôi từ chức Tổng thống”. Ông cho biết: “Sáng mai, tôi sẽ bàn giao nhiệm vụ của mình cho Chủ tịch Quốc hội”, đồng thời tuyên bố đây là “buổi tối cuối cùng của tôi trong tòa nhà này”.

“Tôi đã phục vụ các bạn tận tụy. Tôi đã phục vụ tất cả các bạn và quê hương Serbia một cách danh dự, trung thực trong suốt nhiệm kỳ Tổng thống”, ông Vucic nói.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic phát biểu giữa những người ủng hộ. Ảnh: Tanjug

Ông Vucic, 56 tuổi, giữ chức Tổng thống Serbia từ năm 2017 và đang trong nhiệm kỳ thứ hai. Hiến pháp Serbia không cho phép ông tranh cử nhiệm kỳ thứ ba, đồng nghĩa ông vốn sẽ rời nhiệm sở vào tháng 5/2027.

Ông Vucic đã giữ vai trò trung tâm trong chính trường Serbia hơn một thập kỷ. Những người ủng hộ đánh giá cao ông vì duy trì ổn định, thúc đẩy các dự án phát triển và thể hiện tinh thần yêu nước.

Đầu tháng 9, ông Vucic kêu gọi tổ chức bầu cử quốc hội trước thời hạn vào tháng 10, viện dẫn “những biến động lớn trên chính trường trong nước”. Động thái này diễn ra sau nhiều tháng biểu tình do sinh viên và phe đối lập dẫn đầu, bắt nguồn từ vụ sập mái che tại nhà ga đường sắt ở thành phố Novi Sad khiến 16 người thiệt mạng vào tháng 11/2024.

Ông Vucic từng thông báo kế hoạch từ chức tại cuộc mít tinh ở thủ đô Belgrade vào ngày 27/6, khi tuyên bố rằng mình sẽ chỉ còn giữ chức Tổng thống "thêm vài tuần nữa". Ông khẳng định sẽ tiếp tục sát cánh cùng Đảng Tiến bộ Serbia cầm quyền trong cuộc bầu cử sắp tới.