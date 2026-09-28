Iran tuyên bố sẵn sàng cho cuộc đối đầu "ngày tận thế" với Mỹ. Ảnh: WANA

Ông Araghchi đưa ra tuyên bố trên khi trả lời phỏng vấn chương trình “Meet the Press” của đài NBC ngày 27/9, sau khi tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tuần trước. Mỹ và Iran rơi vào tình trạng xung đột lúc căng thẳng, lúc lắng dịu kể từ ngày 28/2, gây ra cú sốc trên thị trường dầu mỏ toàn cầu, đẩy giá nhiên liệu tăng cao và làm gia tăng áp lực lạm phát.

Ông Araghchi nói: “Nếu hỏi chúng tôi thì chẳng có lý do gì để quay lại con đường ngoại giao cả, nhưng tôi vẫn đang nỗ lực vì tôi nghĩ chúng ta không nên bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào cho hòa bình... Chúng tôi sẵn sàng đàm phán cũng như sẵn sàng đối mặt với mọi thách thức... Chúng tôi sẽ kiên định trước bất kỳ hành động gây hấn nào nhằm vào mình, kể cả khi điều đó dẫn tới một cuộc đối đầu ngày tận thế".

Hôm 26/9, ông Araghchi đề xuất mở lại eo biển Hormuz và nối lại đàm phán hạt nhân với Mỹ trong vòng 7 ngày nếu chính quyền Tổng thống Donald Trump chấp nhận các điều kiện của Tehran.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Trump đã bác đề xuất của Iran. Wall Street Journal đưa tin, ngoài việc bác bỏ thỏa thuận, ông Trump còn nói sẽ nối lại các cuộc không kích nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tháng 11.

Trong một cuộc phỏng vấn riêng với kênh NBC News, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Michael Waltz cho rằng đề xuất mới nhất của Iran chỉ là tính toán nhằm đưa ra một phương án mà họ biết rõ là không thể chấp nhận. “Tổng thống Trump sẽ để ngỏ mọi phương án nhằm đảm bảo thế giới được an toàn trước nguy cơ Iran dùng vũ khí hạt nhân để bắt cả thế giới làm con tin”, ông Waltz cho hay.

Iran vẫn giữ lập trường chỉ mở lại eo biển Hormuz nếu các điều kiện của nước này được đáp ứng, bất chấp sự bác bỏ của ông Trump. Trong khi đó, một quan chức quân sự cấp cao của Iran nhấn mạnh Tehran sẵn sàng tiếp tục chiến đấu.