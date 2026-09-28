Tin thế giới sáng 28-9: Nga tấn công nhà mạng di động lớn nhất Ukraine

Nga tấn công nhà mạng di động lớn nhất Ukraine

Nhà cung cấp dịch vụ di động lớn nhất Ukraine Kyivstar ngày 27-9 thông báo Nga đã tấn công trụ sở của công ty này, trong bối cảnh Moscow tiếp tục nhắm vào các trung tâm dữ liệu và hạ tầng thông tin liên lạc của Kiev.

Trả lời hãng tin Interfax Ukraine, Kyivstar cho hay văn phòng trụ sở của họ ở Kiev đã bị tấn công, song không có thương vong.

Khói bốc lên từ trụ sở Kyivstar sau khi trúng tập kích của UAV Nga. Ảnh: themoscowtimes

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố đã tấn công một trung tâm dữ liệu thuộc Vodafone Ukraine, nhà cung cấp mạng di động lớn thứ hai nước này.

Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, Nga đã 2 lần tấn công một trung tâm dữ liệu ở Kiev vào sáng 27-9 (giờ địa phương) làm 2 trẻ em và 1 người lớn bị thương.

Tổng thống Trump kỳ vọng đàm phán Mỹ-Iran nối lại trong tuần này

Ngày 27-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông kỳ vọng các cuộc đàm phán với Iran sẽ được nối lại trong tuần tới, bất chấp việc bác bỏ đề xuất ngừng bắn do Tehran đưa ra.

Theo hãng tin AFP, các quan chức Iran đã mang tới Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York một kế hoạch ngừng bắn kéo dài 7 ngày, nhằm mở đường cho việc nối lại hoạt động vận tải biển qua eo biển Hormuz.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Ông Trump đã bác bỏ kế hoạch trên và cân nhắc nối lại các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu của Iran. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với trang tin Axios được công bố ngày 27-9, ông cho biết tin tưởng các cuộc đàm phán sẽ được nối lại.

Dẫn các nguồn tin am hiểu vấn đề, Axios đưa tin các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Washington và Tehran có thể diễn ra sớm nhất vào ngày 28-.

Trong khi đó, Iran ngày 27-9 vẫn giữ nguyên các điều kiện để mở lại eo biển Hormuz, trong bối cảnh tình hình tại khu vực vùng Vịnh bế tắc và giao tranh tiếp diễn tại Yemen.

Gaza chuẩn bị cho cuộc bầu cử lập pháp trong bối cảnh thách thức về an ninh

Ủy ban Bầu cử Trung ương Palestine đang chuẩn bị tổ chức bầu cử lập pháp tại Gaza, bất chấp sự tàn phá trên diện rộng, trong khi tình hình an ninh vẫn là thách thức lớn nhất đối với việc hoàn thành cuộc bầu cử dự kiến vào ngày 28-11 tới.

Khu lều trại dành cho người tị nạn ở Khan Younis, phía Nam Dải Gaza. Ảnh: AP

Người đứng đầu Ủy ban Bầu cử Gaza, ông Jamil Al-Khalidi xác nhận: Ủy ban đã nhận được đơn đăng ký từ năm danh sách ứng cử viên của các đảng phái và ứng cử viên độc lập, trong những giờ đầu tiên khi Ủy ban bắt đầu nhận hồ sơ ứng cử.

Trong khi đó, Ủy ban Bầu cử Trung ương Palestine đang nỗ lực cung cấp khoảng 100-110 điểm bỏ phiếu tại Gaza, phục vụ khoảng 1,25 triệu cử tri tại đây.

Tuy nhiên, ông Jamil Al-Khalidi nhấn mạnh, an ninh là thách thức lớn nhất trong quá trình bầu cử, kêu gọi cộng đồng quốc tế gây áp lực để đảm bảo các điều kiện bảo vệ quyền tự do hành động của tất cả những người tham gia vào quá trình bầu cử.

Anh bắt 5 nghi phạm khủng bố gần căn cứ không quân Mỹ

Cảnh sát Anh ngày 27-9 bắt giữ 5 người bị tình nghi chuẩn bị hành động khủng bố và vi phạm luật về chất nổ gần căn cứ không quân Hoàng gia Anh RAF Fairford, nơi được Không quân Mỹ sử dụng.

Cảnh sát Anh cho biết lực lượng chức năng nhận được tin báo về ba phương tiện khả nghi khủng bố đang di chuyển về phía căn cứ RAF Fairford vào rạng sáng 27-9. Cảnh sát vũ trang sau đó bắt giữ 5 người tại khu vực Whelford, cách căn cứ khoảng 3 km.

Căn cứ RAF Fairford, nơi cảnh sát Anh bắt 5 nghi phạm khủng bố. Ảnh: Reuters

Các nghi phạm ban đầu bị bắt theo Đạo luật Chất nổ và sau đó bị điều tra với cáo buộc chuẩn bị hành động khủng bố. Cảnh sát chống khủng bố Anh đang phụ trách vụ án. Một vành đai an ninh bán kính 400m được thiết lập trong lúc quân đội kiểm tra các phương tiện. Khoảng 85 hộ gia đình được yêu cầu sơ tán.

RAF Fairford là căn cứ của Không quân Hoàng gia Anh có lực lượng Mỹ đồn trú, đồng thời là địa điểm hoạt động của các máy bay ném bom chiến lược B-1 Lancer và B-52 của Mỹ.

Mưa lớn khiến 56 người thiệt mạng tại Uttar Pradesh

Ít nhất 56 người đã thiệt mạng và 46 người bị thương trong các sự cố liên quan đến mưa lớn và giông bão tại bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ trong 3 ngày qua.

Mưa lớn khiến 56 người thiệt mạng tại Uttar Pradesh. Ảnh: ANI

Theo Văn phòng Ủy viên Cứu trợ bang Uttar Pradesh, từ ngày 25 đến sáng 27-9, lượng mưa trung bình tại bang này là 66,5mm, cao hơn nhiều so với mức thông thường 7,6mm. Có tới 56 trong tổng số 75 huyện của bang ghi nhận lượng mưa vượt mức bình thường.

Mưa lớn cũng làm hư hại hơn 1.000 ngôi nhà và gây ngập tại nhiều khu vực, sau khi một vùng áp thấp trên Vịnh Bengal di chuyển vào đất liền.