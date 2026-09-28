Ba Lan đề xuất làm nơi đặt nhà máy sản xuất tên lửa Patriot cho Ukraine

Hệ thống tên lửa phòng không Patriot. Ảnh: US Army

Theo báo Kyiv Independent, đề xuất được đưa ra hôm 27/9, hai ngày sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cho phép Kiev tự sản xuất tên lửa phòng không Patriot.

“Chúng ta sẽ xem điều đó có xảy ra hay không. Chúng tôi đã đề xuất nếu có kế hoạch xây dựng một nhà máy như vậy ở Ukraine thì nên chuyển địa điểm sang Ba Lan để cơ sở nằm ở 'lãnh thổ an toàn'", Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Magdalena Sobkowiak-Czarnecka nói với truyền thông.

Bà Sobkowiak-Czarnecka nhấn mạnh những nỗ lực của Warsaw nhằm có được quyền thành lập trung tâm bảo dưỡng và sau đó sản xuất tên lửa Patriot là một quy trình riêng biệt. Theo quan chức này, ngay cả khi Mỹ quyết định cấp giấy phép cho Ukraine, động thái cũng không đồng nghĩa với việc Ba Lan sẽ dừng các nỗ lực của mình về điều đó.

Những động thái trên diễn ra trong bối cảnh Kiev đang thiếu nghiêm trọng đạn phòng không, đặc biệt là tên lửa Patriot, loại vũ khí duy nhất được cho có khả năng đánh chặn hiệu quả các tên lửa đạn đạo của Nga đang liên tục tấn công các thành phố Ukraine.

Đề xuất của Ba Lan được đưa ra trong bối cảnh Warsaw tìm cách tăng cường hợp tác quân sự với Mỹ. Bà Sobkowiak-Czarnecka cho biết các nghị sĩ Ba Lan đang thúc đẩy đẩy nhanh việc xây dựng một căn cứ quân sự mới của Mỹ ở miền Tây Ba Lan. Căn cứ này dự kiến có khả năng tiếp nhận ít nhất 5.000 binh sĩ Mỹ cùng gia đình họ.

Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan cho biết bà kỳ vọng các quan chức Mỹ sẽ quyết định địa điểm xây dựng căn cứ mới vào tháng 12 năm nay.