Iran công bố video thu giữ tàu lặn thứ hai của Mỹ ở Hormuz

Theo thông báo của lực lượng hải quân thuộc IRGC được truyền thông Iran đăng tải, thiết bị trên đang thực hiện hoạt động do thám tại tuyến đường thủy chiến lược này.

IRGC xác định thiết bị là Remus 600, một loại thiết bị lặn tự hành được Hải quân Mỹ sử dụng cho các nhiệm vụ dò tìm thủy lôi, giám sát và trinh sát. Lực lượng này công bố hình ảnh thiết bị được trục vớt khỏi mặt nước và cho biết các chuyên gia đang tiến hành khôi phục dữ liệu bên trong. (xem video dưới - nguồn: IRIB)

IRGC cũng cảnh báo eo biển Hormuz vẫn đang bị “đóng cửa” và tuyên bố sẽ tiếp tục đối phó với “các động thái nguy hiểm và hoạt động trái phép” của tàu thuyền. Phía Mỹ chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Tuyên bố trên được đưa ra sau hàng loạt sự cố liên quan đến các thiết bị không người lái tại eo biển Hormuz trong tháng này. Đầu tháng 9, Iran thông báo đã thu giữ một thiết bị lặn không người lái của Mỹ. Hình ảnh do IRGC công bố cho thấy thiết bị này dường như là mẫu Dive-LD do công ty Anduril chế tạo. Lầu Năm Góc xác nhận việc mất thiết bị, nhưng cho biết đây là mẫu cũ, đã bị hư hỏng và không chứa dữ liệu nhạy cảm hoặc thiết bị mật.

Vài ngày sau, IRGC tuyên bố đã phá hủy một thiết bị Saildrone Explorer của Mỹ gần lối vào eo biển, đồng thời công bố hình ảnh thiết bị này bốc cháy trên mặt nước. Đến giữa tháng 9, quân đội Mỹ cho biết đã ngăn chặn nỗ lực của IRGC nhằm chiếm giữ một thiết bị Saildrone khác, đồng thời tấn công hai tàu Iran bị cáo buộc có liên quan đến vụ việc.

Các sự cố trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng hàng hải giữa Washington và Tehran gia tăng. Mỹ đã phá hủy một số tàu chở dầu của Iran sau khi cáo buộc IRGC phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào các tàu chiến Mỹ. Trong khi đó, Iran cũng nhắm mục tiêu vào các tàu Mỹ và tàu chở dầu thương mại mà Tehran cáo buộc vi phạm các quy định hạn chế tại khu vực eo biển Hormuz.

Đầu tuần trước, có thông tin cho rằng Washington đã gia tăng hoạt động quân sự quanh tuyến đường thủy này, trong đó máy bay trinh sát được phát hiện gần lãnh thổ Iran và thêm máy bay chiến đấu được triển khai tới khu vực.

Trong khi đó, các nỗ lực ngoại giao trong tuần này nhằm phá vỡ thế bế tắc giữa Iran và Mỹ dường như chưa đạt kết quả. Tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, Iran đưa ra “kế hoạch bảy ngày”, đề nghị mở lại eo biển Hormuz và nối lại đàm phán hạt nhân nếu Washington dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân, nới lỏng các hạn chế đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Iran, giải phóng các tài sản bị phong tỏa và tuân thủ lệnh ngừng bắn, trong đó có việc chấm dứt các hoạt động quân sự của Israel tại Liban.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề xuất này và cho rằng đó là điều “không thể chấp nhận được”.

Ngày 27/9, Thiếu tướng Amir Hatami, quan chức quân sự cấp cao của Iran, khẳng định “cuộc chiến vẫn chưa kết thúc”. Ông cho rằng Tehran đã giành chiến thắng trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột, nhưng hiện cần “củng cố thắng lợi đó”.