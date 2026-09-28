Kyiv hứng đợt tập kích kéo dài, giao tranh vẫn căng thẳng ở miền Đông

Kyiv tiếp tục hứng các đợt tập kích

Trong đêm 26, rạng sáng 27/9, Không quân Ukraine cho biết Nga phóng 170 UAV các loại, trong đó có 76 UAV phản lực. Phía Ukraine tuyên bố đã bắn hạ hoặc chế áp 147 chiếc; các đòn đánh hoặc mảnh vỡ được ghi nhận tại hàng chục địa điểm.

Tại Kyiv, một loạt khu vực dân cư, nhà kho và cơ sở phi dân sự bị ảnh hưởng. AP dẫn giới chức Ukraine cho biết một người thiệt mạng sau khi UAV đánh trúng một công trình trong đêm, trong khi nhiều người khác bị thương tại thủ đô và vùng ngoại ô.

Hậu quả vụ tấn công của Nga vào chợ Stolichny ngoại ô Kyiv ngày 27 tháng 9. (Văn phòng Viện Kiểm sát tối cao Ukraine)

Các cuộc tập kích tiếp tục kéo dài trong ngày 27/9 và sang đêm 27, rạng sáng 28/9. The Kyiv Independent cho biết còi báo động tại Kyiv có thời điểm kéo dài khoảng 9 giờ. Một vụ tấn công vào chợ đầu mối Stolichny ở khu vực Kyiv được giới chức địa phương thông báo làm 2 người thiệt mạng và 4 người bị thương; nhiều khu vực khác của thủ đô cũng ghi nhận UAV hoặc mảnh vỡ UAV.

Theo nguồn này, đây là đợt tập kích liên tiếp nhiều ngày nhằm vào Kyiv, cho thấy chiến dịch không kích tầm xa tiếp tục là một trong những hướng hoạt động quân sự nổi bật của Nga vào cuối tháng 9.

Odesa, Sumy, Kharkiv và Zaporizhzhia chịu thiệt hại

Tại Odesa, chính quyền địa phương cho biết các đợt tấn công đã làm hư hại nhà ở, cơ sở y tế, khách sạn, cửa hàng và kho chứa ngũ cốc. Thành phố Kiliia cũng ghi nhận thiệt hại tại cơ sở hạ tầng cảng và dân sự.

Ở Sumy, AP dẫn giới chức địa phương cho biết bom dẫn đường của Nga đánh xuống khu vực đô thị, gây thương vong cho dân thường. Tại Kharkiv, các vụ UAV đánh trúng phương tiện giao thông cũng được báo cáo gây chết người.

Các khu vực Zaporizhzhia, Donetsk, Dnipropetrovsk và Kherson cũng tiếp tục ghi nhận các đợt pháo kích, UAV và không kích trong ngày 27/9.

Giao tranh trên bộ tập trung ở Donetsk

Trên chiến trường miền Đông, khu vực Lyman, Pokrovsk và Kostiantynivka tiếp tục là những hướng giao tranh đáng chú ý.

Theo The Kyiv Independent, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 27/9 nói quân đội Ukraine đang đạt tiến triển tại hướng Lyman và tuyên bố lực lượng Nga chịu hơn 10.000 thương vong trong một tuần. Con số do phía Ukraine đưa ra chưa được kiểm chứng độc lập, trong khi Nga không công bố số liệu tương ứng để đối chiếu.

Đánh giá gần nhất của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cho rằng lực lượng Ukraine đã tăng hoạt động phản công ở phía bắc và đông bắc Lyman, đồng thời gây sức ép đối với các vị trí Nga ở khu vực sông Oskil. ISW cũng ghi nhận giao tranh tiếp diễn quanh Slovyansk, Dobropillia và các hướng thuộc "vành đai pháo đài" Donetsk.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, riêng ngày 26/9 - số liệu gần nhất trước ngày 27 - có 221 cuộc giao tranh được ghi nhận trên toàn tuyến. Đây là số liệu do quân đội Ukraine công bố và chưa được phía Nga xác nhận độc lập.

Ukraine tiếp tục đánh sâu vào lãnh thổ Nga

Song song với các cuộc giao tranh trên tiền tuyến, Ukraine tiếp tục chiến dịch đánh sâu bằng UAV và tên lửa vào các mục tiêu mà Kyiv cho là phục vụ năng lực quân sự của Nga.

Trong những ngày ngay trước 27/9, Ukraine xác nhận đã tấn công nhà máy lọc dầu Ilsky tại vùng Krasnodar và Nhà máy Cơ khí - Quang học Azov ở Rostov. Theo quân đội Ukraine, cơ sở tại Azov thuộc tập đoàn Tactical Missiles Corporation và sản xuất thiết bị quang điện tử cùng linh kiện sử dụng trong các hệ thống tên lửa và pháo.

ISW cho biết các cuộc tấn công của Ukraine vào hạ tầng lọc dầu và công nghiệp quốc phòng Nga đang tiếp tục, song mức độ thiệt hại thực tế của từng cơ sở chưa được xác thực.

Trong ngày 27/9, nhà chức trách Nga cũng thông báo một phụ nữ tại vùng Belgorod tử vong sau khi bị thương trong một cuộc tấn công của Ukraine.

Cuộc chiến UAV ngày càng quyết liệt

Một điểm đáng chú ý là số lượng và chủng loại UAV được sử dụng ngày càng tăng.

Reuters gần đây ghi nhận Nga đang triển khai nhiều UAV Shahed sử dụng động cơ phản lực, có tốc độ và độ cao lớn hơn các phiên bản cánh quạt truyền thống, khiến việc đánh chặn bằng các tổ phòng không cơ động của Ukraine khó khăn hơn.

Theo The kyivindependent, tổng thống Zelensky cho biết, trong tuần kết thúc ngày 27/9, Nga đã sử dụng hơn 2.200 UAV tấn công, khoảng 1.650 bom hàng không và 38 tên lửa các loại nhằm vào Ukraine.

Trên khắp Ukraine trong hai ngày 26-27 tháng 9, các cuộc tấn công của lực lượng Nga đã khiến thêm 14 người thiệt mạng và ít nhất 57 người bị thương.

Ở chiều ngược lại, Ukraine tiếp tục sử dụng UAV tầm xa và tên lửa sản xuất trong nước để đánh vào các cơ sở lọc dầu, hậu cần và công nghiệp quốc phòng Nga.

Diễn biến đáng chú ý đến rạng sáng 28/9

Tính đến khoảng rạng sáng 28/9 theo giờ Ukraine, các cuộc báo động phòng không tại Kyiv mới được dỡ bỏ sau đợt tập kích kéo dài. Thiệt hại và thương vong vẫn tiếp tục được các cơ quan chức năng Ukraine cập nhật.

Nhìn tổng thể, diễn biến ngày 27/9 và rạng sáng 28/9 cho thấy chiến sự tiếp tục chuyển mạnh sang mô hình kết hợp giữa giao tranh mặt đất với các chiến dịch tập kích tầm xa quy mô lớn. Trong khi chiến tuyến miền Đông chưa xuất hiện thay đổi đột biến được xác nhận độc lập, cả Nga và Ukraine đều duy trì sức ép bằng UAV, tên lửa và các cuộc tấn công vào hạ tầng phía sau chiến tuyến.

Theo AP, Reuters, The Kyiv Independent