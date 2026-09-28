Giá Brent trở lại trên 106 USD: Thị trường định giá lại triển vọng mở Hormuz

Giá dầu thô đảo chiều

Giá dầu thô Brent tương lai tăng 1,82 USD, tương đương 1,74%, lên 106,14 USD/thùng vào lúc 22h02 GMT ngày 27/9, tức khoảng 5h02 sáng 28/9 giờ Việt Nam. Dầu thô WTI giao sau của Mỹ tăng 1,14 USD, tương đương 1,23%, lên 93,55 USD/thùng. Reuters cho biết thị trường bật tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác đề xuất của Iran nhằm giải quyết xung đột và mở lại eo biển Hormuz.

Động thái này tạo ra sự đảo chiều khá rõ so với phiên cuối tuần trước. Ngày 25/9, Brent giao sau giảm 2,28 USD, tương đương 2,1%, xuống 104,32 USD/thùng; WTI giảm 2,20 USD, tương đương 2,3%, còn 92,41 USD/thùng. Khi đó, kỳ vọng Mỹ và Iran có thể tìm được lối thoát khỏi xung đột đã khiến thị trường hạ bớt phần bù rủi ro địa chính trị trong giá dầu.

Nhưng khoảng lùi đó chỉ kéo dài rất ngắn. Iran đã đưa ra sáng kiến, trong đó đề xuất có thể mở lại Hormuz và chấm dứt giao tranh trong khu vực trong vòng bảy ngày. Sau đó, ông Trump tuyên bố bác đề xuất này. Điều đó khiến kỳ vọng về một lộ trình nhanh chóng đưa hoạt động vận chuyển qua Hormuz trở lại bình thường suy yếu đáng kể.

Ở mức hơn 106 USD/thùng, giá dầu Brent vẫn chưa quay lại những vùng giá cao nhất từng ghi nhận trong các giai đoạn căng thẳng trước đó. Tuy nhiên, phản ứng đầu tuần cho thấy thị trường đã bắt đầu lấy lại một phần mức giảm hình thành nhờ kỳ vọng hòa hoãn cuối tuần trước. Nói cách khác, giá dầu đang chuyển từ trạng thái đặt cược vào khả năng sớm mở lại Hormuz sang tính toán lại nguy cơ gián đoạn có thể kéo dài hơn dự kiến.

Rủi ro không chỉ nằm ở tâm lý

Hormuz đặc biệt nhạy cảm đối với giá dầu bởi đây là tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng của thế giới, đồng thời cũng là điểm nóng địa chính trị hiện nay. Trước khi xung đột Iran bùng phát, tuyến hàng hải này đảm nhiệm khoảng 20% nguồn cung dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng hằng ngày của thế giới, với khoảng 125 tàu thương mại cỡ lớn đi qua mỗi ngày.

Trong khi đó, dữ liệu vận tải gần đây cho thấy lưu lượng tàu qua eo biển vẫn ở mức rất thấp. Hoạt động vận chuyển chưa trở lại trạng thái bình thường dù một phần dầu thô Trung Đông vẫn được đưa ra thị trường.

Rủi ro vận chuyển hiện cũng không chỉ tập trung tại Hormuz. Các cuộc tấn công của lực lượng Houthi đã gây sức ép lên hạ tầng và các tuyến xuất khẩu của Saudi Arabia, trong khi tuyến Biển Đỏ tiếp tục đối mặt với nguy cơ gián đoạn. Saudi Arabia đã phải khởi động lại đường ống Đông-Tây để hỗ trợ đưa dầu ra cảng Yanbu bên Biển Đỏ.

Câu hỏi lớn lúc này là phần bù rủi ro mà thị trường đưa vào giá dầu sẽ tăng đến đâu nếu triển vọng ngoại giao tiếp tục xấu đi và lưu lượng tàu qua eo biển chưa cải thiện rõ rệt. Trong ngắn hạn, vùng giá 106 USD/thùng của Brent trở thành mốc đáng theo dõi. Nếu giá giữ vững hoặc tiếp tục đi lên khi giao dịch trong phiên châu Á sôi động hơn, tín hiệu thị trường đang định giá một thời gian gián đoạn dài hơn tại Hormuz sẽ rõ hơn.