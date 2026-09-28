Iran vẫn chọn ngoại giao, sẵn sàng trở lại bàn đàm phán hạt nhân

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi tại một cuộc họp báo bên lề Khóa họp thứ 81 Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) ở New York. (Nguồn: The Hindu)

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết, Tehran vẫn chờ các bên trung gian chuyển tới quan điểm chính thức của Washington trước khi đưa ra quyết định tiếp theo.

Đề xuất được Iran đưa ra bên lề Khóa họp thứ 81 Đại hội đồng LHQ tại New York. Theo đó, việc chấp thuận thỏa thuận sẽ khởi động thời hạn 7 ngày để mở lại tuyến hàng hải chiến lược và tạm dừng giao tranh trong khu vực.

Đổi lại, Tehran yêu cầu Mỹ giảm sức ép quân sự, dỡ phong tỏa các cảng của Iran, giải phóng các tài sản bị đóng băng và miễn trừ các biện pháp trừng phạt dầu mỏ.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump ngày 26/9 tuyên bố đã bác kế hoạch, đồng thời nhận định, Tehran đang tìm kiếm một thỏa thuận về Hormuz trong bối cảnh chịu sức ép lớn.

Dẫu vậy, nhà lãnh đạo Mỹ sau đó cho hay, các nhà đàm phán Washington có thể tiếp tục trao đổi với Iran trong tuần này, qua đó cho thấy kênh ngoại giao chưa hoàn toàn khép lại.

Trong khi đó, Đặc phái viên Mỹ tại LHQ Mike Waltz cho rằng, Washington từ chối đề xuất vì Tehran yêu cầu dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt và giải phóng tài sản trước khi bước vào đàm phán.

Về phía Iran, Tổng thống Masoud Pezeshkian khẳng định, Tehran sẵn sàng thảo luận về chương trình hạt nhân và các vấn đề khác, song không chấp nhận sức ép hoặc cưỡng ép.

Bế tắc ngoại giao diễn ra trong lúc xung đột tiếp tục tác động mạnh hoạt động vận tải và dòng chảy năng lượng qua khu vực.

Trước khi xung đột bùng phát vào cuối tháng 2/2026, khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu được vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, lưu lượng hàng hóa qua tuyến hàng hải chiến lược này đã suy giảm đáng kể kể từ khi căng thẳng quân sự bắt đầu, gây sức ép lên thương mại khu vực và kinh tế thế giới.

(theo Anadolu)