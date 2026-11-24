Trót say câu hát giao duyên

Đầu những năm 2000, ca khúc "Khách đến chơi nhà" của nhạc sĩ Lê Minh ra mắt và nhanh chóng chinh phục công chúng. Bài hát kể về câu chuyện mến khách, nét đẹp văn hóa của người Kinh Bắc: Khách sang chơi, chủ nhà vừa rót nước, têm trầu, vừa cất tiếng hát. Miếng trầu có cay, chén trà có chát, nhưng đó chỉ là cái cớ để tình người thêm quyến luyến.

Liền chị quan họ trong ngày hát hội.

Sau đó ít lâu, nhạc sĩ Lê Minh trở lại với người quan họ qua ca khúc “Con nhện tìm duyên”, bắt nguồn từ một câu chuyện có thật, đầy thi vị. Theo lời liền chị Thanh Quý, vào dịp hội Lim năm 2006, chị mời một số nhạc sĩ ở Hà Nội, trong đó có Lê Minh và Đoàn Bổng về dự hội. Khi đến nơi, do tình huống phát sinh nên khách và chủ gián đoạn liên lạc. Trời lại đổ mưa, các nhạc sĩ phải chung nhau chiếc áo mưa, đội lên đầu rồi đi tìm Thanh Quý. Giữa ngày hội, nhiều liền anh, liền chị và khán giả nhận ra tác giả “Khách đến chơi nhà”, niềm nở mời nhạc sĩ hát giao lưu, chụp ảnh. Hình ảnh những người nghệ sĩ chung nhau chiếc áo mưa tìm nhau giữa hội Lim đã đọng lại trong ông, để rồi thành thơ, thành nhạc. Liền chị Thanh Quý cho biết, chị vừa thấy có lỗi khi để các nhạc sĩ phải đội mưa đi tìm, vừa cảm thấy vinh hạnh bởi sự cố ấy lại trở thành nguồn cảm hứng cho một ca khúc hay về người quan họ: “Nhớ em tôi về hội Lim/Bâng khuâng đội áo đi tìm trong mưa/Lạc vào câu hát xa xưa/Thương thân con nhện giăng tơ đi tìm…”.

Không chỉ nhạc sĩ Lê Minh, nhiều thi sĩ, nhạc sĩ cũng từng rung động trước câu hát giao duyên, không gian cổ kính của những làng quan họ và cảnh sắc nên thơ của Bắc Ninh. Một buổi chiều vàng bên dòng sông Thương, nhà thơ Hữu Thỉnh đã gặp hình ảnh những cô gái quan họ để rồi thốt lên những lời thơ trữ tình sâu lắng, được nhạc sĩ An Thuyên phổ nhạc thành ca khúc “Chiều sông Thương”, gây thương nhớ cho nhiều thế hệ khán thính giả: “Đi suốt cả chiều thu, vẫn chưa về tới ngõ. Dùng dằng câu quan họ, nở tím bờ sông Thương…”. Hay như nhạc sĩ Trần Tiến, trong 1 đêm giao lưu với các liền anh, liền chị làng Chè Dọc đã say cái tình quan họ mà sáng tác bài hát “Ngẫu hứng giao duyên” với giai điệu mang âm hưởng dân ca quan họ, rất sâu lắng, trữ tình: “Người Bắc Ninh vốn trọng chữ tình, hự là. Người Bắc Ninh vốn trọng giao duyên, ối a…”.

Bắc Ninh còn là niềm cảm hứng của nhiều ca khúc đã đi vào lòng công chúng, là “Hồ trên núi”, “Những cô gái quan họ” của nhạc sĩ Phó Đức Phương, "Tình yêu trên dòng sông quan họ" của Phan Lạc Hoa… Những ca khúc không chỉ gợi cảnh sắc mà còn chạm đến một nét duyên rất riêng trong cách sống, cách ứng xử của người Kinh Bắc.

Tình người, tình đất đậm sâu

Nếu những nhạc sĩ phương xa tìm đến rồi gửi tình cảm của mình vào những giai điệu, thì với người con quê hương, Bắc Ninh lại là miền thương nhớ đã thấm sâu trong tâm hồn, lắng đọng trong vần thơ, câu hát về làng quê, dòng sông, về cốt cách của người Kinh Bắc.

Nhạc phẩm “Làng quan họ quê tôi” của nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo đi vào lòng công chúng gần như một “định vị thương hiệu” cho Bắc Ninh với hình ảnh “Tháng Giêng mùa hát hội/ Những đêm trăng hát gọi/Con sông Cầu làm bao xanh, ngang lưng làng quan họ xanh xanh…”. Sở dĩ những hình ảnh ấy gần gũi đến thế là vì tác giả lời thơ là thi sĩ Nguyễn Phan Hách, một người con của quê hương Bắc Ninh, luôn nặng lòng với các giá trị di sản văn hóa của cha ông.

Cũng là một lời tự tình với miền quê ấy, ca khúc “Về Kinh Bắc” của nhạc sĩ Ngọc Lương mang đến một câu chuyện đặc biệt. Tác phẩm được sáng tác năm 2003, dựa trên lời thơ của cố Phó Chủ tịch Quốc hội Mai Thúc Lân. Theo lời Nghệ sĩ Nhân dân Thúy Cải kể lại, trong một lần gặp gỡ tại Hà Nội, ông trao cho bà bài thơ viết về Kinh Bắc, nhờ chuyển đến con gái bà để phổ nhạc.

Là người con đất Quảng Nam, ông từng gắn bó với Hà Bắc từ năm 1974 đến 1989, giữ cương vị Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trước khi ra Trung ương. Mười lăm năm sống và làm việc trên mảnh đất này đã để lại trong ông những tình cảm sâu nặng. Bởi thế, những câu thơ “Anh có về Kinh Bắc quê em/Mà nghe quan họ, mà xem làng nghề/Con sông Cầu in bóng trăng thề…” không đơn thuần là lời giới thiệu về một miền quê giàu truyền thống, mà còn là tiếng lòng của một người đã coi nơi đây như quê hương thứ hai.

Những người con Bắc Ninh luôn mang trong mình lòng tự hào về quê hương văn hiến. Quê hương mãi là niềm cảm hứng sáng tác bất tận. Thành công của ca sĩ Hòa Minzy, Nghệ sĩ Ưu tú Xuân Hinh và nhạc sĩ Tuấn Cry với Bắc Bling là minh chứng rõ nét nhất. Ra mắt đầu tháng 3/2025, MV nhanh chóng tạo nên sức hút lớn, đạt hàng triệu lượt xem chỉ sau một ngày và sau đó xác lập dấu mốc 200 triệu lượt xem nhanh nhất trong lịch sử âm nhạc Việt Nam.

Điều đáng chú ý ở “Bắc Bling” không chỉ là sức lan tỏa rộng rãi, mà còn ở cách những giá trị văn hóa truyền thống được kể bằng ngôn ngữ âm nhạc hiện đại. Trong MV, quan họ, chầu văn, xẩm, chèo hòa cùng nhịp hip hop. Những địa danh, di sản và sản vật thân thuộc như chùa Dâu, đền Đô, đền Bà Chúa Kho, làng gốm Phù Lãng, tranh Đông Hồ, bánh tẻ làng Chờ,… lần lượt hiện lên, vừa cổ kính vừa tươi mới. Những chất liệu vốn đã quen thuộc với người dân quê hương được đặt trong một không gian nghệ thuật mới, tạo nên sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại mà không làm mất đi bản sắc. Đó cũng là một cách để tình yêu Bắc Ninh tiếp tục được lan tỏa.

Bắc Ninh vẫn luôn là miền thương nhớ, là nguồn cảm hứng bất tận của thi ca. Mỗi dòng sông, bến nước, mái đình cổ kính hay câu hát giao duyên đều mang trong mình bóng dáng của một vùng quê giàu truyền thống. Và sâu hơn cả, ấy là hồn đất, tình người, là những giá trị văn hóa đã lắng sâu qua bao thế hệ, làm nên cốt cách riêng của người Kinh Bắc.