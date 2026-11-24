Trước đó, trong quá trình xác minh thông tin về công dân Việt Nam không được nước ngoài cho cư trú, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Cao Bằng phát hiện đối tượng Lăng Văn Hà (SN 1994, trú tại xã Biển Động, tỉnh Bắc Ninh) đang bị truy nã theo Quyết định số 20 ngày 4/10/2017 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn.

Lực lượng chức năng tiếp nhận đối tượng trốn truy nã từ năm 2017 qua Cửa khẩu Sóc Giang.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Pác Bó tiếp nhận đối tượng Lăng Văn Hà tại cửa khẩu Sóc Giang. Sau khi hoàn tất thủ tục, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã bàn giao Hà cho Công an tỉnh Lạng Sơn để xử lý theo quy định.