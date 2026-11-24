Điểm hẹn giàu bản sắc - Không gian văn hóa 12 dân tộc tỉnh Sơn La
Ngày 24/11/2026 đánh dấu lần đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức trên phạm vi cả nước, mở ra một dấu mốc ý nghĩa trong hành trình tôn vinh và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. Đây là dịp để mỗi người dân thêm tự hào về bản sắc văn hóa Việt Nam, cùng chung tay gìn giữ, trao truyền những giá trị truyền thống và vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong kỷ nguyên mới, văn hóa chính là sợi dây gắn kết cộng đồng, khơi dậy khát vọng cống hiến, chung sức xây dựng đất nước.
Chào mừng sự kiện ý nghĩa, Sơn La mang đến Không gian văn hóa 12 dân tộc tại Quảng trường Tây Bắc - điểm hẹn giàu bản sắc trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc tỉnh Sơn La năm 2026. Trân trọng gửi tới bạn đọc những góc nhìn sống động và giàu cảm xúc về bức tranh văn hóa rực rỡ nơi miền Tây Bắc.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/anh/diem-hen-giau-ban-sac-khong-gian-van-hoa-12-dan-toc-tinh-son-la-OsnjKNRdg.html