Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi (từ ngày 21 đến 23/11), Ngày hội Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc xã Cư Yang lần thứ nhất năm 2026 đã khép lại thành công, thu hút hàng ngàn lượt du khách trong và ngoài tỉnh. Với sự tham gia của 500 vận động viên, hơn 200 diễn viên đến từ 14 đơn vị, ngày hội không chỉ tạo sân chơi giao lưu văn hóa, thể thao lành mạnh mà còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết, lan tỏa bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn.