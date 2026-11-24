Thời báo Ngân hàng xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Sau đây là phần tư vấn:

Thông thường, khi chủ thẻ tín dụng thanh toán dư nợ, hạn mức khả dụng sẽ được bổ sung tương ứng với số tiền ngân hàng đã ghi nhận thanh toán hợp lệ. Tuy nhiên, việc hạn mức được khôi phục ngay lập tức hay sau một khoảng thời gian nhất định còn phụ thuộc vào phương thức thanh toán, thời gian xử lý giao dịch và quy định của từng ngân hàng.

Một trong những nguyên nhân phổ biến là khoản tiền thanh toán chưa được ngân hàng ghi nhận hoàn tất. Chẳng hạn, khi khách hàng chuyển tiền từ ngân hàng khác để thanh toán dư nợ thẻ tín dụng, giao dịch có thể cần thêm thời gian để được xử lý và cập nhật vào hệ thống thẻ. Trong thời gian này, dù tài khoản thanh toán đã bị trừ tiền, hạn mức khả dụng của thẻ vẫn có thể chưa thay đổi.

Bên cạnh đó, hạn mức khả dụng có thể chưa trở về mức ban đầu do thẻ vẫn còn các giao dịch đang chờ xử lý, khoản tiền đã được cấp phép thanh toán nhưng chưa quyết toán hoặc các nghĩa vụ tài chính khác chưa được tất toán. Đối với giao dịch trả góp qua thẻ tín dụng, một số ngân hàng có thể tiếp tục phong tỏa phần hạn mức tương ứng với dư nợ trả góp chưa thanh toán, tùy theo điều kiện của sản phẩm.

Ngoài ra, trong một số trường hợp, ngân hàng có thể tạm thời hạn chế sử dụng thẻ hoặc điều chỉnh hạn mức tín dụng theo thỏa thuận với khách hàng và các điều kiện đã được công bố. Khi đó, việc thanh toán toàn bộ dư nợ không đồng nghĩa với việc hạn mức khả dụng sẽ tự động trở về mức trước đây.

Để xác định nguyên nhân, khách hàng nên kiểm tra lịch sử thanh toán, trạng thái ghi nhận khoản tiền đã trả, các giao dịch đang chờ xử lý và hạn mức tín dụng hiện hành trên ứng dụng ngân hàng. Cần phân biệt giữa hạn mức tín dụng được cấp và hạn mức khả dụng, bởi đây là hai chỉ tiêu khác nhau.

Nếu khoản thanh toán đã được ghi nhận hoàn tất nhưng hạn mức khả dụng vẫn chưa được cập nhật, khách hàng nên liên hệ tổng đài hoặc chi nhánh ngân hàng phát hành thẻ để yêu cầu kiểm tra. Khi liên hệ, nên cung cấp thời điểm thanh toán, số tiền, mã giao dịch và chứng từ liên quan để ngân hàng thuận tiện tra soát.

Như vậy, việc đã thanh toán toàn bộ dư nợ nhưng hạn mức thẻ tín dụng chưa được khôi phục không nhất thiết là dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên, nếu thời gian cập nhật vượt quá thời hạn ngân hàng thông báo, chủ thẻ cần chủ động yêu cầu kiểm tra, làm rõ nguyên nhân và thời điểm dự kiến khôi phục hạn mức để tránh ảnh hưởng đến các giao dịch tiếp theo.