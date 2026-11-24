Không gian văn hóa 12 dân tộc anh em từ kiến trúc nhà truyền thống, nghề thủ công, trang phục, nhạc cụ đến các điệu múa và ẩm thực đặc trưng, mỗi hình ảnh góp phần khắc họa bức tranh văn hóa đa sắc màu, giàu bản sắc của cộng đồng các dân tộc trên quê hương Sơn La. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Với 13 khu trưng bày được bố trí theo hình vòng tròn tượng trưng cho vòng xòe đoàn kết, không gian văn hóa 12 dân tộc anh em ở Sơn La mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm gần gũi, sống động.

Từ kiến trúc nhà truyền thống, nghề thủ công, trang phục, nhạc cụ đến các điệu múa và ẩm thực đặc trưng, mỗi hình ảnh góp phần khắc họa bức tranh văn hóa đa sắc màu, giàu bản sắc của cộng đồng các dân tộc trên quê hương Sơn La.

Dưới đây là ghi nhận sinh động về sắc màu văn hóa của 12 dân tộc anh em tại không gian trưng bày:

Tại không gian văn hóa dân tộc Thái phường Chiềng An, những phụ nữ dân tộc Thái﻿ duyên dáng trong trang phục truyền thống, thực hiện các công đoạn quay sợi, dệt vải và thêu khăn Piêu – nghề thủ công được lưu truyền qua nhiều thế hệ. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Không gian văn hóa dân tộc Lào, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La thu hút người xem bởi điệu múa lăm vông, tiếng khèn bè và những nét sinh hoạt cộng đồng mang đậm tính gắn kết. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Phụ nữ dân tộc Dao Tiền tại không gian văn hóa dân tộc Dao giới thiệu những bộ trang phục truyền thống sặc sỡ với hoa văn thêu tay tinh xảo và các phụ kiện bạc độc đáo. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Không gian văn hóa dân tộc Kinh tái hiện nếp nhà xưa ấm cúng với những kỷ vật thời bao cấp như bàn ghế gỗ, ti-vi đen trắng, phích nước, bộ tranh và trang phục truyền thống áo dài, áo ngũ thân. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Người dân và du khách hào hứng tìm hiểu các vật dụng lao động, đan lát mây tre và công cụ sản xuất truyền thống tại không gian văn hóa dân tộc La Ha. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Trong không gian văn hóa dân tộc Xinh Mun, xã Yên Sơn, đồng bào dân tộc Xinh Mun tái hiện không gian lễ hội rộn ràng cùng tiếng trống, tiếng chiêng bên cây nêu truyền thống. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Không gian dân tộc﻿ Mường, cùng với sự náo nhiệt của điệu múa sạp thu hút du khách đến trải nghiệm các hoạt động văn hóa, trong đó có hình ảnh những phụ nữ dân tộc Mường (xã Mường Cơi) trong trang phục truyền thống trình diễn dệt thổ cẩm, quay sợi và giới thiệu nét văn hóa, ẩm thực đặc trưng. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Không gian văn hóa﻿ dân tộc Hoa mang sắc đỏ ấm áp với đèn lồng, câu đối, ô giấy dầu cùng hoạt động thưởng trà, giới thiệu trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Hoa. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Chiếc thuyền độc mộc cùng các loại ngư cụ đặc trưng được trưng bày sinh động tại không gian văn hóa dân tộc Kháng, phản ánh đời sống gắn liền với sông nước vùng lòng hồ. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Gian trưng bày của dân tộc Khơ Mú, xã Mường Lạn, tỉnh Sơn La giới thiệu trang phục truyền thống và các công cụ, đồ dùng gắn liền với cuộc sống sản xuất, sinh hoạt của đồng bào Khơ Mú. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Đến với không gian văn hóa dân tộc Tày, người dân và du khách được trải nghiệm đời sống thường nhật của đồng bào dân tộc Tày bên bếp lửa, nhà sàn và tìm hiểu những nông cụ đan lát, sinh hoạt truyền thống được trưng bày tại gian văn hóa. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Tại không gian văn hóa dân tộc H'Mông, các nghệ nhân, diễn viên quần chúng dân tộc H'Mông, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La﻿ rộn ràng trong điệu múa khèn và giao duyên và trò chơi ném pap đặc trưng của đồng bào vùng cao. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Đến với không gian văn hóa 12 dân tộc anh em Sơn La, người dân và du khách sẽ được hòa mình vào những điệu múa, tiếng trống, tiếng chiêng, đắm say trong các điệu khắp, hát giao duyên hay khoảnh khắc giao lưu, nâng ly rượu đựng trong ống tre thân tình giữa người dân và khách tham quan tại các không gian trưng bày với những hình ảnh ấm áp, cởi mở và gắn kết cộng đồng các dân tộc. (Ảnh: QUỐC TUẤN)