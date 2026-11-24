Tối 23/11, tại Di tích danh lam thắng cảnh Ao Bà Om, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công bố và trao quyết định xác lập Kỷ lục Việt Nam về trình diễn nhạc cụ Ngũ âm của đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Vĩnh Long có số lượng nhạc công, nghệ nhân, diễn viên tham gia đông nhất Việt Nam.

Chương trình quy tụ 23 dàn nhạc Ngũ âm với tổng số 237 nghệ nhân, nhạc công, diễn viên đến từ các chùa và địa phương trong tỉnh. Liên khúc “Âm vang ngày hội – Khúc nhạc đồng quê”, kết hợp trình diễn nhạc Ngũ âm với các điệu múa dân gian Khmer, đã mang đến một không gian nghệ thuật đậm bản sắc văn hóa truyền thống.

Màn trình diễn không chỉ tạo nên dấu ấn về quy mô mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, sự đồng lòng và sức sống của văn hóa Khmer.

23 dàn nhạc cùng hòa chung nhịp điệu, 237 nghệ nhân, nhạc công, diễn viên cùng cất lên những thanh âm truyền thống. Màn trình diễn không chỉ tạo nên dấu ấn về quy mô mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, sự đồng lòng và sức sống của văn hóa Khmer trên quê hương Vĩnh Long.

Ông Thạch Bồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long, nhấn mạnh nghệ thuật nhạc cụ Ngũ âm gắn bó mật thiết với đời sống tín ngưỡng, sinh hoạt tôn giáo, lễ hội và các hoạt động cộng đồng của đồng bào Khmer.

Chương trình có ý nghĩa sâu sắc khi tạo nên một sự kiện văn hóa cộng đồng quy mô lớn, quy tụ những người đang gìn giữ, thực hành và trao truyền nghệ thuật Ngũ âm. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào về di sản văn hóa dân tộc, lan tỏa trách nhiệm bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống trong đời sống đương đại.

Liên khúc “Âm vang ngày hội – Khúc nhạc đồng quê”, kết hợp trình diễn nhạc Ngũ âm với các điệu múa dân gian Khmer.

“Chúng ta cần tiếp tục quan tâm xây dựng các mô hình bảo tồn và phát huy nghệ thuật Ngũ âm ngay tại cơ sở; phát huy vai trò của các chùa Khmer, nghệ nhân, người có uy tín, các cơ sở giáo dục và lực lượng văn nghệ quần chúng; chú trọng truyền dạy cho thế hệ trẻ, tạo điều kiện để các đội nhạc Ngũ âm được duy trì hoạt động thường xuyên.

Đồng thời, cần nghiên cứu gắn kết các giá trị văn hóa truyền thống với hoạt động du lịch, trải nghiệm văn hóa, góp phần tạo thêm sản phẩm văn hóa đặc trưng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”, ông Thạch Bồi nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc, Phó Viện trưởng Viện Kỷ lục Việt Nam, Tổng Thư ký Hội đồng sáng lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings), đánh giá liên khúc “Âm vang ngày hội – Khúc nhạc đồng quê” với sự kết hợp giữa trình diễn nhạc Ngũ âm và các điệu múa dân gian Khmer đã tạo nên dấu ấn nghệ thuật, văn hóa ý nghĩa.

Sự kiện không chỉ tôn vinh nghệ thuật truyền thống của đồng bào Khmer mà còn thể hiện nỗ lực của địa phương trong bảo tồn, phát huy và quảng bá những giá trị di sản đặc trưng đến công chúng.

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao quyết định xác lập Kỷ lục Việt Nam cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long.

Chương trình diễn ra trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ hội Ok Om Bok năm 2026. Đây là dịp kết nối di sản với cộng đồng, hoạt động du lịch và các thế hệ, góp phần đưa văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer đến gần hơn với người dân, du khách.