Từ những dấu móng cũ của đền Hải Hạc, “giấc mơ” phát triển kinh tế gắn với di sản, sinh thái và nông nghiệp của phường Tùng Thiện (Hà Nội ) có nhiều chất liệu quý. Nhưng để di sản thành sinh kế, con đường phía trước còn cần được “khơi thông”.

Trong buổi điền dã ở đền Hải Hạc, anh Nguyễn Ngọc Quân, chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội phường Tùng Thiện, cùng chúng tôi vén những bụi cỏ rậm. Dưới lớp xanh hoang dại, đường móng cũ của đền dần hiện ra từng đoạn, gợi hình dung về một công trình từng hiện diện uy nghiêm trên vùng đất này.

Đền Hải Hạc (phường Tùng Thiện, TP Hà Nội). Ảnh: Phạm Mạnh

Chỉ về khoảng đất được cho là vị trí cổng chính của ngôi đền, nương theo dấu tích những chân cột còn sót lại, anh Quân ước đoán cột gỗ xưa có lẽ phải lớn hơn vòng tay một người trưởng thành.

Qua đo đạc, có thể hình dung phần hậu cung dài khoảng 16 mét, rộng 7 mét, gồm ba gian chạy dọc. Những dấu tích ít ỏi ấy, dù đã bị thời gian bào mòn, vẫn phần nào hé lộ quy mô của một công trình tín ngưỡng từng gắn bó với đời sống cư dân bản địa.

Đền Hải Hạc từng tọa lạc trên một gò đất nổi giữa vùng đầm nước rộng lớn xưa kia gọi là đầm Đượng. Theo anh Đào Anh Tú, chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội phường Tùng Thiện, khu vực này hiện vẫn còn dấu tích đầm thông với sông Tích. Địa thế sông nước ấy cũng góp phần tạo nên không gian riêng có của ngôi đền.

Đền thờ Tản Viên Sơn Thánh, vị thần đứng đầu trong tín ngưỡng Tứ bất tử của người Việt. Theo lưu truyền dân gian, ngôi đền được dựng để thờ Sơn Tinh, mong cầu vị thần trấn giữ vùng đất, xua đuổi yêu tinh, thủy quái. Ngoài ra, nơi đây còn phối thờ Bố Cái đại vương Phùng Hưng, bởi tương truyền sau khi chiến thắng giặc, ngài từng về vùng này câu cá.

Nằm trên gò Hải Hạc thuộc tổ dân phố Xuân Sơn, phường Tùng Thiện, Đền Hải Hạc từ lâu đã là địa chỉ tâm linh quen thuộc, gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của nhiều thế hệ người dân địa phương. Ảnh: Phạm Mạnh

Ông Đỗ Xuân Quý, sinh năm 1946, người làng Kỳ Sơn, Tổ dân phố Xuân Sơn, nhớ rằng đền xưa thuộc đất Tổng Tam Sơn. Theo lời kể của các bậc tiền nhân, làng Tam Sơn đứng ra chủ trì dựng đền, song người dân các làng lân cận đều góp công, góp của. Bởi thế, Hải Hạc không chỉ là nơi thờ tự của riêng một làng mà còn là chốn sinh hoạt tín ngưỡng chung của cả vùng.

Đời sống sông nước ấy từng hình thành những tập tục riêng. Chẳng hạn, từ ngày 27 đến 29 tháng Chạp hằng năm, người dân trong vùng lại xuống đầm đánh cá. Rồi cả 5 làng quanh vùng đều rước chung hội. Hội to không kém gì hội đền Và. Thế nhưng tất cả giờ chỉ còn lại những dấu tích thưa thớt, những đường móng thấp thoáng dưới cỏ.

Cũng theo lời ông Quý, ông nội của ông lên vùng đất này định cư từ những năm 1900. Thuở ấy, vùng đất này bốn bề xung quanh toàn rừng rậm và đầm nước. Do đầm thông với sông Tích, mặt nước rộng, cá tôm phong phú nên người dân lập không ít chòi đánh cá.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Đỗ Văn Đạt, sinh năm 1964, quê ở thôn Đồng Kỳ, xã Thụy An, huyện Ba Vì trước đây (nay là thôn Thụy An, xã Quảng Oai), mong mỏi một ngày, ngôi đền được phục dựng, là điểm sinh hoạt văn hóa tâm linh của các làng quanh khu vực. Xa hơn, ông kỳ vọng Hải Hạc có thể trở thành một điểm du lịch tâm linh, góp phần đánh thức tiềm năng của vùng đất giàu di sản.

Người dân chia sẻ những câu chuyện về đền Hải Hạc cho phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội. Ảnh: Phạm Mạnh

Ngày 16-7-2026, UBND thành phố Hà Nội ban hành quyết định xếp hạng cấp thành phố đối với 5 di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn phường Tùng Thiện, trong đó có đền Hải Hạc. Với người dân địa phương, đây không chỉ là sự ghi nhận giá trị của một di tích lâu đời mà còn mở ra cơ hội gìn giữ những lớp trầm tích văn hóa đang dần khuất lấp theo thời gian.

Càng tìm hiểu, càng nhận ra Hải Hạc không đơn thuần là một địa điểm thờ tự nằm bên đầm nước. Ngôi đền từng hiện diện trong một không gian văn hóa rộng lớn, nơi cảnh quan sông núi, tín ngưỡng thờ Thánh Tản và những phong tục dân gian gắn bó mật thiết với đời sống cư dân xứ Đoài.

Dấu ấn ấy trước hết được phản ánh qua những ghi chép về đầm Đượng. Theo PGS.TS Bùi Xuân Đính, Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội, trước năm 1960, đầm Đượng còn rất rộng, trải dài qua địa phận nhiều làng, xã. Đầm Đượng vì thế không chỉ là nguồn sinh kế mà còn là một thắng cảnh trong không gian địa lý, văn hóa xứ Đoài.

Nhưng điều làm nên giá trị riêng của đền Hải Hạc không chỉ nằm ở cảnh quan. PGS.TS Trần Lâm Biền nhận định, điểm đặc biệt của ngôi đền là việc cùng thờ Tản Viên Sơn Thánh và Bố Cái đại vương Phùng Hưng. Nếu Tản Viên Sơn Thánh là biểu tượng anh hùng văn hóa, kết tinh sức mạnh và khát vọng của cộng đồng cư dân trong hành trình chinh phục thiên nhiên, thì Phùng Hưng là vị anh hùng dân tộc có công lớn trong cuộc đấu tranh chống ngoại xâm. Việc tôn thờ Phùng Hưng theo tinh thần “Sinh vi tướng, tử vi thần” và phối thờ cùng Thánh Tản là hiện tượng hiếm gặp ở những ngôi đền khác trong vùng.

Hai vị thần, hai biểu tượng của lịch sử và văn hóa dân tộc cùng hội tụ trong một không gian thờ tự, tạo nên chiều sâu tín ngưỡng đặc biệt cho đền Hải Hạc. Đây cũng là minh chứng cho sự giao thoa giữa tín ngưỡng dân gian với truyền thống tôn vinh những người có công với cộng đồng, đất nước.

Theo GS.TS Đinh Khắc Thuân, Viện Trần Nhân Tông, Đại học Quốc gia Hà Nội, hội đánh cá đầm Đượng và lễ tế cá tại đền Hải Hạc là nét sinh hoạt văn hóa rất riêng của vùng đất này. Tục đánh cá thờ Sơn Tinh từng xuất hiện ở nhiều địa phương xứ Đoài như Đường Lâm, Trung Hưng, Tích Giang, Liệp Tuyết và một số vùng thuộc Tùng Thiện, Thạch Thất xưa. Tuy nhiên, không nơi nào có hội đánh cá thờ Thánh Tản với quy mô và không khí sôi nổi như ở đầm Đượng.

Nhưng điều làm nên giá trị riêng của Hải Hạc không chỉ nằm ở cảnh quan. PGS.TS. Trần Lâm Biền nhận định, điểm đặc biệt của ngôi đền là việc cùng thờ Tản Viên Sơn Thánh và Bố Cái đại vương Phùng Hưng. Nếu Tản Viên Sơn Thánh là biểu tượng anh hùng văn hóa, kết tinh sức mạnh và khát vọng của cộng đồng cư dân trong hành trình chinh phục thiên nhiên, thì Phùng Hưng là vị anh hùng dân tộc có công lớn trong cuộc đấu tranh chống ngoại xâm. Việc tôn thờ Phùng Hưng theo tinh thần “Sinh vi tướng, tử vi thần” và phối thờ cùng Thánh Tản là hiện tượng hiếm gặp ở những ngôi đền khác trong vùng.

Hội đánh cá ở đầm Đượng do 5 làng trên bờ đầm Đượng tổ chức: làng Thụy Phiêu, Đông Cao thuộc tổng Thụy Phiêu (sau là xã Thụy An, huyện Ba Vì, nay thuộc xã Quảng Oai, Hà Nội), Lễ Khê, Tam Sơn và Văn Khê thuộc tổng Nhân Lý (sau là xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, nay thuộc phường Tùng Thiện). Các làng đều thờ Tản Viên Sơn Thánh, cùng tổ chức đánh cá và rước kiệu Thánh về đền Hải Hạc. Sau cuộc đánh bắt, cá được đưa về đổ kín sân đền. Người dân chọn con cá lớn nhất, thả vào bể nước xây trước đền để làm lễ tế cá sống. Nghi thức độc đáo ấy vừa thể hiện lòng thành kính với Thánh Tản, vừa phản ánh mối quan hệ gắn bó giữa cư dân với môi trường sông nước.

Đền Hải Hạc chỉ là một chấm phá trong bức tranh di sản rộng lớn của Tùng Thiện. Toàn phường hiện có 53 di tích, trong đó 17 di tích đã được xếp hạng, cùng 15 lễ hội truyền thống. Đó là nguồn tài nguyên văn hóa đáng kể, nhưng giữa một vùng đất giàu di sản và một điểm đến hấp dẫn vẫn còn khoảng cách không nhỏ.

Ông Khuất Quang Hải, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Tùng Thiện trăn trở việc xây dựng hình ảnh du lịch văn hóa tại địa phương.

Ông Khuất Quang Hải, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Tùng Thiện, không giấu được sự trăn trở khi nói về câu chuyện này. Theo ông, việc chuyển hóa tiềm năng di sản của địa phương thành giá trị kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn. Phần lớn di tích hiện vẫn ở trạng thái “tĩnh”, chủ yếu phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của người dân, chưa được kết nối thành những sản phẩm du lịch có sức hút.

Trong hình dung của ông Hải, Tùng Thiện có thể phát triển theo hướng kết hợp ba không gian: bảo tồn văn hóa, du lịch tâm linh; nghỉ dưỡng sinh thái; trải nghiệm đời sống cộng đồng.

Lợi thế nằm ở vị trí kết nối giữa Sơn Tây và vùng Ba Vì, nơi có thể liên thông với những điểm đến vốn đã “định hình thương hiệu” như làng cổ Đường Lâm, thành cổ Sơn Tây, đền Thượng Ba Vì. Từ đó, những hành trình như Hải Hạc - Đường Lâm - đền Thượng Ba Vì, hay kết nối đền Hải Hạc với chùa Linh Thông… có thể mở ra những trải nghiệm đa dạng hơn cho du khách.

Một bài toán khác cũng không thể né tránh là môi trường. Tùng Thiện nằm tương đối gần khu vực xử lý chất thải Sơn Tây. Đây là vấn đề cần được nhìn nhận nghiêm túc nếu địa phương hướng tới phát triển du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái và chăm sóc sức khỏe.

Chùa Linh Thông: Cổ tự linh thiêng nơi ngoại ô Thủ đô.

Đứng trên điểm cao nhất của chùa Linh Thông, anh Bùi Văn Cam, người quản lý chùa kể rằng nơi đây xưa kia là một đồi thông, đến nay vẫn còn gần 80 cây. Từ vị trí ấy, phóng tầm mắt ra không gian Tùng Thiện, chúng tôi nhận ra những mảnh ghép tiềm năng không nằm tách biệt mà hiện diện khá gần nhau. Đó là những ngôi đền, chùa cổ kính, những di tích lịch sử, vùng đầm nước, cảnh quan sinh thái và các làng quê còn lưu giữ nếp sống truyền thống.

Nhưng khoảng cách giữa những mảnh ghép ấy vẫn cần được lấp đầy bằng quy hoạch, hạ tầng, sản phẩm du lịch và một cơ chế kết nối đủ hiệu quả. Tùng Thiện cần nhiều hơn. Đó phải là một chiến lược phát triển có trọng tâm, trong đó bảo tồn di sản đi cùng gìn giữ cảnh quan; xử lý những điểm nghẽn môi trường đi trước một bước; người dân thực sự trở thành chủ thể tham gia và hưởng lợi từ hoạt động du lịch.

Đặc biệt, sự hỗ trợ của thành phố có ý nghĩa quan trọng trong việc định hướng quy hoạch, đầu tư hạ tầng kết nối, hỗ trợ bảo tồn và đánh thức những giá trị văn hóa đang còn tiềm ẩn. Bởi một vùng đất giàu di sản không tự nhiên trở thành điểm đến. Di sản chỉ thực sự sống trong đời sống đương đại khi được gìn giữ, trao truyền và tìm thấy một cách thức hiện diện mới trong phát triển kinh tế, văn hóa của cộng đồng.

Thực hiện: Đinh Luyện - Võ Giang - Phạm Mạnh