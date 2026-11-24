Dân ca Quan họ Bắc Ninh, Ca trù, Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm, Nghi lễ và trò chơi kéo co (kéo co làng Hữu Chấp), Thực hành tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ, Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái, Quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc và Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ. Mỗi di sản là một dấu ấn độc đáo, góp phần làm nên bản sắc văn hóa, sức sống và sức hấp dẫn của Bắc Ninh hôm nay.

Chùa Vĩnh Nghiêm trong Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc (thuộc địa bàn các thành phố Quảng Ninh, Bắc Ninh và Hải Phòng) là Di sản văn hóa thế giới.

Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm, phường Tân An là Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ.

Thực hành Then của người Tày, xã An Lạc.

Hát quan họ trên thuyền tại hồ Nguyên Phi Ỷ Lan, phường Kinh Bắc.

Tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ của người Việt.

Di sản ca trù.

Lễ hội kéo co làng Hữu Chấp (phường Kinh Bắc).