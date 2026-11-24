8 di sản Bắc Ninh được thế giới vinh danh
Với bề dày lịch sử, văn hóa và truyền thống lâu đời, Bắc Ninh sở hữu 8 di sản được UNESCO, vinh danh gồm:
Dân ca Quan họ Bắc Ninh, Ca trù, Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm, Nghi lễ và trò chơi kéo co (kéo co làng Hữu Chấp), Thực hành tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ, Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái, Quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc và Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ. Mỗi di sản là một dấu ấn độc đáo, góp phần làm nên bản sắc văn hóa, sức sống và sức hấp dẫn của Bắc Ninh hôm nay.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/8-di-san-bac-ninh-duoc-the-gioi-vinh-danh-postid458952.bbg