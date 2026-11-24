Ngày Văn hoá Việt Nam

Dự lễ khai mạc có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường tham quan không gian trưng bày trang phục, ẩm thực và các sản phẩm đặc trưng của đồng bào dân tộc tại Ngày hội. ﻿Ảnh: thainguyen.gov.vn

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nông Quang Nhất nhấn mạnh, diễn ra trong hai ngày 23 và 24/11, Ngày hội có nhiều hoạt động giao lưu, trình diễn di sản, giới thiệu văn hóa ẩm thực và trải nghiệm các giá trị truyền thống. Đây là dịp để các nghệ nhân, diễn viên và đồng bào các dân tộc giới thiệu nét đẹp văn hóa đặc sắc của cộng đồng, góp phần tôn vinh sự phong phú, đa dạng và sức sống của văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Ông Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu khai mạc Ngày hội. Ảnh: thainguyen.gov.vn

Ngày hội cũng là cơ hội để các địa phương, cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm bảo tồn, phát huy di sản; khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm trong gìn giữ bản sắc văn hóa, tăng cường khối đại đoàn kết và thúc đẩy phát triển du lịch địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; hỗ trợ nghệ nhân và cộng đồng thực hành, truyền dạy di sản, tạo điều kiện để thế hệ trẻ kế thừa các giá trị truyền thống. Đồng thời, gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch bền vững, quảng bá sản phẩm đặc trưng, tạo sinh kế và nâng cao đời sống người dân.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Sắc màu văn hóa dân gian” tại Lễ khai mạc. ﻿Ảnh: thainguyen.gov.vn

Trong khuôn khổ Ngày hội, ngày 24/11 tiếp tục diễn ra các hoạt động trưng bày, giới thiệu và trải nghiệm văn hóa các dân tộc; trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; thi đấu thể thao truyền thống và chương trình nghệ thuật bế mạc.

Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật phục vụ Nhân dân tại cơ sở và trải nghiệm văn hóa truyền thống tại các điểm du lịch cộng đồng cũng góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng, lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc tỉnh Thái Nguyên.