Nghi lễ rước kiệu đặc sắc tại Lễ hội đền Kỳ Cùng - đền Tả Phủ năm 2026

Theo Quyết định số 1903 ngày 14/10/2026 của UBND tỉnh về việc phê duyệt và công bố danh mục kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh năm 2026, Lạng Sơn hiện có 160 di sản được đưa vào danh mục kiểm kê. Trong đó, có 2 di sản được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, gồm: Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam và Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt.

Kết tinh bản sắc dân tộc

Trong đời sống văn hóa của đồng bào Tày, Nùng ở Lạng Sơn, tiếng đàn tính cùng những làn điệu Then từ lâu đã trở thành âm thanh quen thuộc. Ông Phùng Văn Muộn, Chủ tịch Hội Bảo tồn Dân ca tỉnh cho biết: Then không đơn thuần là một loại hình diễn xướng dân gian mà còn là thực hành tín ngưỡng, phản ánh quan niệm của cộng đồng về con người, thiên nhiên và vũ trụ. Với người Tày, Nùng, Then gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần qua nhiều thế hệ. Người thực hành Then, thường gọi là ông Then, bà Then, vừa là người thực hiện các nghi lễ, vừa đảm nhiệm vai trò kết nối giữa con người với thế giới thần linh theo quan niệm dân gian.

Trong mỗi cuộc lễ, tiếng đàn tính, lời hát Then cùng những nghi thức truyền thống tạo nên một chỉnh thể văn hóa giàu tính biểu tượng. Ở đó có những câu chuyện về hành trình lên trời, những lời cầu chúc sức khỏe, bình an, những quan niệm về lẽ sống, đạo lý và cách ứng xử giữa con người với cộng đồng. Năm 2019, Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Sự kiện này không chỉ khẳng định giá trị đặc sắc của Then trong kho tàng văn hóa dân tộc mà còn góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các địa phương, cộng đồng trong việc gìn giữ và phát huy di sản.

Nếu Then đưa con người đến với thế giới tâm linh qua tiếng đàn tính và lời hát thì Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ lại mở ra không gian văn hóa giàu màu sắc, kết hợp giữa nghi lễ, âm nhạc, vũ đạo, trang phục và nghệ thuật diễn xướng. Đây là tín ngưỡng dân gian tiêu biểu của người Việt, tôn vinh các vị Thánh Mẫu cai quản ba miền trời, đất, nước, thể hiện quan niệm hài hòa giữa con người với tự nhiên cùng khát vọng được che chở, phù hộ trong cuộc sống.

Ở Lạng Sơn, tín ngưỡng thờ Mẫu có vị trí quan trọng trong đời sống văn hóa tâm linh của người dân. Năm 2016, Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Tín ngưỡng này hiện diện tại nhiều xã, phường trong tỉnh, gắn với hệ thống hơn 800 cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh, nhiều di tích đã được xếp hạng cấp tỉnh, cấp quốc gia.

Anh Nguyễn Đức Minh, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội chia sẻ: Cuối tháng 10 vừa qua, tôi có dịp về đền Công đồng Bắc Lệ, xã Tân Thành tham quan, chiêm bái. Đặc biệt, được trực tiếp tham gia nghi lễ rước kiệu, tôi cảm nhận rõ không khí trang nghiêm, thành kính cùng những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của người dân địa phương. Không chỉ là hoạt động tín ngưỡng, lễ hội còn giúp du khách hiểu hơn về lịch sử, phong tục và đời sống văn hóa tâm linh của người dân Xứ Lạng. Đây thực sự là trải nghiệm ý nghĩa đối với gia đình tôi.

Hai di sản, hai hệ thống biểu đạt khác nhau nhưng có điểm gặp gỡ ở niềm tin tâm linh và những giá trị nhân văn. Điểm nổi bật là cả hai di sản đều không tồn tại tách biệt với đời sống mà được nuôi dưỡng từ chính nhu cầu văn hóa, tinh thần của cộng đồng.

Tiến Sĩ Hoàng Văn Páo, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa tỉnh cho biết: Nếu Then phản ánh thế giới quan của người Tày, Nùng qua những cuộc hành trình mang màu sắc huyền thoại, thì tín ngưỡng thờ Mẫu thể hiện sự tôn vinh các đấng linh thiêng gắn với tự nhiên, đất nước và cuộc sống con người. Cả hai di sản cùng hướng đến những ước vọng bình dị mà sâu xa đó là sức khỏe, bình an, hạnh phúc, sự no đủ và cuộc sống hài hòa.

Lan tỏa di sản

Với giá trị đặc sắc, tiêu biểu như vậy, thời gian qua, hai di sản có sức sống bền bỉ và lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng.

Ở Lạng Sơn, sức sống của Then được thể hiện rõ qua sự hiện diện của các nghệ nhân, câu lạc bộ, đội văn nghệ quần chúng tại cơ sở. Từ những người cao tuổi am hiểu nghi lễ, thuộc nhiều làn điệu cổ đến lớp trẻ yêu thích đàn tính, hát Then, mỗi người đều đang góp phần duy trì, trao truyền di sản.

Tại nhiều xã, phường, việc truyền dạy đàn tính, hát Then được tổ chức thông qua các câu lạc bộ, lớp học, hoạt động văn hóa, văn nghệ ở thôn, bản và trường học. Không ít người trẻ chủ động tìm hiểu, học cách sử dụng đàn tính, luyện hát những làn điệu cổ, tham gia biểu diễn tại các sự kiện văn hóa.

Người dân biểu diễn hát then đàn tính tại Lễ hội xuống đồng Làng Khòn Lèng (khối 7, phường Tam Thanh) năm 2026

Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Bông, thôn Nà Cạn, xã Thất Khê chia sẻ: Tôi vẫn thường xuyên truyền dạy cho các câu lạc bộ tại địa phương, tôi còn đặt lời cho các bài then mới dựa trên các làn điệu then cổ. Những bài do tôi đặt lời có nội dung ca ngợi quê hương, đất nước, phong tục tốt đẹp của dân tộc Tày, Nùng. Tôi luôn mong muốn truyền dạy những làn điệu Then cho thế hệ trẻ, để các cháu hiểu, yêu và tiếp tục gìn giữ nét văn hóa của dân tộc mình.

Cùng với hoạt động trao truyền trong cộng đồng, Then ngày càng được giới thiệu trong các chương trình quảng bá văn hóa, du lịch. Tại các lễ hội, ngày hội văn hóa dân tộc, chương trình giao lưu nghệ thuật, những tiết mục hát Then, đàn tính trở thành điểm nhấn thu hút người dân và du khách.

Cùng với Then, thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ cũng được duy trì thông qua các cơ sở thờ tự, đội ngũ thanh đồng, cung văn và những người am hiểu nghi lễ. Tại các đền, phủ, hoạt động thực hành tín ngưỡng được tổ chức theo những dịp phù hợp với tập quán cộng đồng, gắn với các ngày lễ, tiết và sinh hoạt văn hóa truyền thống.

Cùng với đó, các chương trình giao lưu, liên hoan diễn xướng chầu văn được tổ chức trong chuỗi sự kiện văn hóa, lễ hội của tỉnh, tạo không gian để các nghệ nhân, thanh đồng, cung văn gặp gỡ, giao lưu và giới thiệu những nét đặc sắc của thực hành tín ngưỡng đến công chúng.

Trong hành trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản, Lạng Sơn đang có một lợi thế đặc biệt khi tín ngưỡng thờ Mẫu và thực hành Then được đặt trong không gian văn hóa rộng lớn của Công viên địa chất (CVĐC) toàn cầu UNESCO Lạng Sơn. Du khách có thể tìm hiểu cảnh quan thiên nhiên, khám phá bản làng, trải nghiệm phong tục tập quán, thưởng thức làn điệu Then và tìm hiểu không gian tín ngưỡng thờ Mẫu. Mỗi trải nghiệm bổ sung một góc nhìn, giúp hành trình không chỉ dừng ở tham quan mà trở thành quá trình khám phá bản sắc văn hóa địa phương.

Hai di sản được UNESCO ghi danh không chỉ là niềm tự hào của cộng đồng các dân tộc Lạng Sơn mà còn là nguồn lực văn hóa quý giá trong phát triển địa phương. Từ tiếng đàn tính, lời Then ngân vang đến những làn điệu chầu văn, nghi lễ thờ Mẫu được gìn giữ qua nhiều thế hệ, mỗi di sản đều mang theo ký ức, bản sắc và khát vọng của cộng đồng. Khi chính quyền và cộng đồng cùng đồng hành để bảo vệ, lan tỏa thì di sản sẽ không chỉ được bảo tồn trong quá khứ mà còn có sức sống trong hiện tại, trở thành điểm tựa văn hóa và nguồn lực góp phần đưa hình ảnh xứ Lạng đến với bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.