Âm vang chiến thắng Trại Diền

Di tích Cách mạng Trại Diền ở thôn Duyên Yết, xã Phú Xuyên nơi ghi dấu chiến công oanh liệt của quân và dân ta trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Ảnh: PV

Lưu giữ hào khí cách mạng

Trại Diền ở thôn Duyên Yết, xã Phú Xuyên là địa danh lịch sử gắn liền với trận chiến đấu diễn ra ngày 11/10/1952 (tức ngày 23-8 Âm lịch năm Nhâm Thìn) giữa Đại đội C3 Bộ đội địa phương cùng lực lượng dân quân, du kích và nhân dân với thực dân Pháp.

Trong trận chiến này, thực dân Pháp huy động lực lượng đông đảo, sử dụng nhiều phương tiện, vũ khí hiện đại như: Máy bay, pháo binh, xe cơ giới và tàu chiến, tổ chức nhiều mũi tiến công bao vây Trại Diền. Đối đầu với lực lượng địch vượt trội về quân số và trang bị vũ khí, cán bộ, chiến sĩ Đại đội C3 cùng lực lượng dân quân, du kích và người dân đã kiên cường bám trụ, chiến đấu quyết liệt bảo vệ trận địa.

Tấm bia tại di tích Cách mạng Trại Diền ghi lại tóm tắt trận chiến đấu anh dũng, kiên cường giữa quân và dân ta với thực dân Pháp xâm lược. Ảnh: PV

Chiến thắng Trại Diền góp phần mở đầu cho chiến dịch Đông Xuân 1952–1953, đồng thời để lại những kinh nghiệm quý báu về tinh thần chiến đấu, ý chí quyết tâm và nghệ thuật phối hợp giữa bộ đội địa phương với lực lượng dân quân, du kích và nhân dân.

Nâng tầm giá trị lịch sử di tích

Trận chiến Trại Diền không chỉ có ý nghĩa trong lịch sử đấu tranh cách mạng của địa phương mà còn là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần yêu nước, ý chí bất khuất và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Với những giá trị lịch sử tiêu biểu, ngày 21-9-2007, Trại Diền đã được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) xếp hạng di tích Cách mạng cấp tỉnh, thành phố. Đây là sự ghi nhận đối với những đóng góp, hy sinh to lớn của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp; đồng thời tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích.

Ông Nguyễn Công Hoan chăm lo hương khói cho vong linh các liệt sĩ tại di tích Cách mạng Trại Diền. Ảnh: PV

Hơn 20 năm thầm lặng gắn bó, trông nom di tích Trại Diền, ông Nguyễn Công Hoan ở thôn Duyên Yết luôn cảm thấy tự hào việc mình đã làm. Đó là chăm lo hương khói cho vong linh các liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu và chiến thắng kẻ thù xâm lược quê hương. Giá trị lịch sử cách mạng, tinh thần đoàn kết quân dân đang tiếp thêm niềm tin, động lực để ông tiếp tục tự nguyện gắn bó, trông nom cho di tích đến khi không còn sức khoẻ để cống hiến.

“Cùng với chăm lo hương khói, dọn dẹp vệ sinh khuôn viên di tích Trại Diền, tôi đã đón tiếp rất nhiều đoàn đến tham quan, trải nghiệm về địa danh lịch sử. Qua đó thêm lan toả những chiến công vang dội ở Trại Diền và đặc biệt là giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ hôm nay và mai sau”, ông Nguyễn Công Hoan chia sẻ.

Nhằm gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di tích, thời gian qua, với sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, di tích Cách mạng Trại Diền đã được tu bổ, tôn tạo và hoàn thành các hạng mục công trình gồm: Nhà Đại bái, Tiền tế, Tả vu và Hữu vu, với tổng mức đầu tư 21,5 tỷ đồng.

Việc hoàn thành công trình không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan, diện mạo kiến trúc, tạo không gian trang nghiêm phục vụ hoạt động tưởng niệm, tri ân, mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đối với công tác bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử cách mạng.

Xã Phú Xuyên tập trung chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho Lễ kỷ niệm 74 năm trận chiến Trại Diền anh dũng. Ảnh: PV

Trưởng phòng Văn hoá- Xã hội xã Phú Xuyên Nguyễn Thị Hằng cho biết, từ một địa điểm ghi dấu trận chiến đấu ác liệt năm xưa, Trại Diền hôm nay đang trở thành không gian văn hóa, lịch sử có ý nghĩa trong đời sống cộng đồng. Đây là nơi để cán bộ, đảng viên, nhân dân và các thế hệ học sinh tìm hiểu lịch sử quê hương, tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ, góp phần gìn giữ, bồi đắp những giá trị truyền thống tốt đẹp.

“Địa phương tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và duy trì cảnh quan di tích sau tu bổ; đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về trận chiến đấu Trại Diền, những tấm gương anh dũng chiến đấu hy sinh và truyền thống cách mạng hào hùng của quê hương. Đồng thời chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho Lễ kỷ niệm 74 năm trận chiến Trại Diền anh dũng vào ngày 23-8 Âm lịch sắp tới”, bà Nguyễn Thị Hằng thông tin.

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