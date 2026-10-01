Clip: Cô gái gặp sự việc kỳ lạ trong bữa ăn, vội vàng check camera mới vỡ lẽ

Theo đó, cô gái ngồi ăn cơm một mình với những món ăn yêu thích. Trong lúc vừa chấm miếng thịt, định đưa lên miệng thì một sự việc kỳ lạ đã xảy ra. Cụ thể, miếng thịt đã "không cánh mà bay" khiến cô gái sững sỡ, không rõ chuyện gì đã xảy ra.

(Video ghi lại khoảnh khắc "dở khóc dở cười" của cô gái trong bữa ăn. Nguồn: Phương Nhung/Beat Now)

Cho đến khi kiểm tra lại camera an ninh, cô gái mới hiểu ngọn ngành sự tình. Hóa ra, lúc cô gái đưa miếng thịt lên miệng, con mèo bên cạnh đã nhanh chân "cướp" mất. Trùng hợp, miếng thịt trong tích tắc rơi xuống đất, chứ không phải cạnh bàn ăn nên dù ngó nghiêng, cô gái vẫn không thấy miếng thịt của mình ở đâu.

Cô gái ngơ ngác sau khi phát hiện chuyện kỳ lạ vừa xảy ra. Ảnh cắt từ clip

Xem lại toàn bộ diễn biến, cô gái có lẽ chỉ còn biết “đứng hình” trước màn trình diễn quá nhanh của chú mèo. Đang yên đang lành ngồi ăn, miếng thịt yêu thích bỗng biến mất ngay trước mắt, đến lúc xem camera mới phát hiện mình vừa bị một “đối thủ” có tốc độ chớp nhoáng qua mặt.

Điều đáng nói là chú mèo cũng chẳng cần phải tranh giành hay gây ra tiếng động gì. Chỉ một cú ra tay đúng thời điểm, miếng thịt đã nhanh chóng được “chuyển quyền sở hữu”. Còn cô gái thì mất thêm một lúc loay hoay tìm kiếm dưới đất mới biết món ăn của mình đã đi đâu.

Khoảnh khắc này sau khi được chia sẻ khiến dân mạng thích thú. Nhiều người cho rằng đây đúng là trường hợp ăn một mình nhưng vẫn không thể yên ổn, bởi trong nhà đã có sẵn một “thực khách quen mặt” luôn trực chờ thời cơ.