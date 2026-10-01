Hòa âm Trung-Việt: Khi tình hữu nghị ngân vang trong từng giai điệu

Cử hành Quốc ca Việt Nam và Quốc ca Trung Quốc. (Nguồn: BTC)

Chương trình do Bộ Công an và Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam chủ trì tổ chức, Nhà hát Hồ Gươm và Nhà hát Lớn Quốc gia Trung Quốc thực hiện.

Đến dự có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; đại diện Đại sứ quán các nước tại Việt Nam...

Phía Trung Quốc có ông Vương Quần, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam; ông Vương Ninh, Chủ tịch Liên minh Nhà hát Thế giới, Giám đốc Nhà hát Lớn Quốc gia Trung Quốc.

Tham dự sự kiện có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung. (Nguồn: BTC)

Chương trình quy tụ đông đảo nghệ sĩ hai nước; mở ra một không gian nghệ thuật đặc sắc, đưa khán giả “dạo chơi” trong những tác phẩm tiêu biểu của Việt Nam, Trung Quốc và âm nhạc thế giới.

Quốc ca hai nước Việt Nam và Trung Quốc do Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội thể hiện đã mở màn buổi hoà nhạc. Tiếp đó là các tác phẩm như “Ngày hội” của Đặng Hữu Phúc, “Cảm xúc quê hương” của Xuân Khải do NSND Cồ Huy Hùng biểu diễn đàn nguyệt; “Bạn và tôi” (bài hát chủ đề Thế vận hội mùa Hè Bắc Kinh 2008) do nghệ sĩ Wang Yubing trình diễn trumpet; “Xin hỏi đường ở nơi nào” (nhạc phim Tây Du Ký) với phần thể hiện của nghệ sĩ Đào Mác...

Các nghệ sĩ Việt Nam-Trung Quốc cùng biểu diễn tác phẩm “Việt Nam-Trung Hoa” của nhạc sỹ Đỗ Nhuận. (Nguồn: BTC)

Đặc biệt, ca khúc “Hà Nội, niềm tin và hy vọng” của nhạc sĩ Phan Nhân đã được thể hiện đầy xúc cảm qua giọng soprano của nghệ sĩ Trung Quốc Zhou Xiaolin cùng các nghệ sĩ hợp xướng; hay “O Sole Mio” do nghệ sĩ Trường Linh biểu diễn; các aria nổi tiếng trong vở “Hamlet” và “Turandot” do nghệ sĩ Đào Mác, Wang Chong thể hiện...

Chương trình khép lại với tác phẩm “Việt Nam-Trung Hoa” của nhạc sĩ Đỗ Nhuận với sự tham gia của tập thể các nghệ sĩ hai nước.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến và Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ tặng hoa cho các nghệ sĩ. (Nguồn: BTC)

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