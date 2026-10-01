Du lịch Lào Cai: Kỳ thú bay trên mùa vàng Khau Phạ

Từ đỉnh đèo Khau Phạ, du khách sẽ bắt đầu hành trình bay dù lượn và ngắm cảnh quan ruộng bậc thang tuyệt đẹp mùa đổ nước hay mùa lúa chín vàng, các bản làng Lìm Mông, Lìm Thái…. Có thể nói dù lượn trên đèo Khâu Phạ đã trở thành điểm nhấn du lịch mạo hiểm của vùng cao Tây Bắc và trở thành một sự lựa chọn khi đến du lịch Lào Cai.

Sau khi kiểm tra hướng gió và tốc độ gió tại điểm bay, phi công kéo dây điều khiển để cánh dù từ từ đón gió và bay lên cao vượt qua đầu tạo lực nâng.

Khi bay dù lượn trên cao, du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh thung lũng Lìm Mông và những thửa ruộng bậc thang tuyệt đẹp được ví như "mùa vàng" Tây Bắc.

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Khi cánh dù đã ổn định ở trên đầu, phi công chạy nhanh về phía trước theo dốc núi.

Khi bay dù lượn trên cao, du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh thung lũng Lìm Mông và những thửa ruộng bậc thang tuyệt đẹp được ví như "mùa vàng" Tây Bắc.

Khi bay dù lượn trên cao, du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh thung lũng Lìm Mông và những thửa ruộng bậc thang tuyệt đẹp được ví như "mùa vàng" Tây Bắc.

Khi bay dù lượn trên cao, du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh thung lũng Lìm Mông và những thửa ruộng bậc thang tuyệt đẹp được ví như "mùa vàng" Tây Bắc.

Khi bay dù lượn trên cao, du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh thung lũng Lìm Mông và những thửa ruộng bậc thang tuyệt đẹp được ví như "mùa vàng" Tây Bắc.

Khi bay dù lượn trên cao, du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh thung lũng Lìm Mông và những thửa ruộng bậc thang tuyệt đẹp được ví như "mùa vàng" Tây Bắc.