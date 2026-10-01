Du lịch Lào Cai: Kỳ thú bay trên mùa vàng Khau Phạ
Được mệnh danh là một trong "tứ đại đỉnh đèo" của Việt Nam, là “huyền thoại Cổng trời Yên Bái”, những năm gần đây, đèo Khau Phạ được biết đến nhiều hơn nhờ dịch vụ dù lượn.
Từ đỉnh đèo Khau Phạ, du khách sẽ bắt đầu hành trình bay dù lượn và ngắm cảnh quan ruộng bậc thang tuyệt đẹp mùa đổ nước hay mùa lúa chín vàng, các bản làng Lìm Mông, Lìm Thái…. Có thể nói dù lượn trên đèo Khâu Phạ đã trở thành điểm nhấn du lịch mạo hiểm của vùng cao Tây Bắc và trở thành một sự lựa chọn khi đến du lịch Lào Cai.
Khi cánh dù đã ổn định ở trên đầu, phi công chạy nhanh về phía trước theo dốc núi.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/du-lich-lao-cai-ky-thu-bay-tren-mua-vang-khau-pha-post1390507.html