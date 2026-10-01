Lan tỏa 3 thông điệp từ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội 2026

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu tham quan các không gian văn hóa quốc gia của các nước tham dự Lễ hội - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Phát biểu khai mạc, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, Lễ hội là sự kiện của gặp gỡ, kết nối các nền văn hóa, lan tỏa tinh thần hữu nghị, sáng tạo và đối thoại vì hòa bình, phát triển.

Sự kiện càng có ý nghĩa khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu khai mạc Lễ hội - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Theo Phó Thủ tướng, di sản là kết tinh trí tuệ, lao động và sáng tạo qua hàng nghìn năm lịch sử nhưng không chỉ thuộc về quá khứ. Những giá trị di sản hiện diện trong đời sống hôm nay và là nguồn lực quan trọng để kiến tạo tương lai. Khi di sản của các quốc gia cùng hội tụ, những giá trị văn hóa được giao thoa, làm giàu thêm kho tàng văn minh nhân loại.

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Lễ hội năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra nhân dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO (1976-2026). Việc lựa chọn Hoàng thành Thăng Long, Di sản văn hóa thế giới, làm địa điểm tổ chức góp phần tôn vinh giá trị di sản Việt Nam, đồng thời tạo không gian để các quốc gia chia sẻ bản sắc văn hóa và cùng hướng tới tương lai.

Phó Thủ tướng cho rằng Hà Nội là không gian tiêu biểu cho sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại: một Thủ đô nghìn năm văn hiến nhưng luôn vận động, đổi mới, hội nhập và hướng tới tương lai. Trong bối cảnh công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đang thay đổi cách con người sáng tạo, tiếp nhận và lan tỏa văn hóa, Việt Nam xác định bảo tồn phải gắn với phát huy, truyền thống gắn với sáng tạo, di sản gắn với đời sống đương đại.

Việt Nam cũng đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo để số hóa, bảo tồn, phục dựng và quảng bá di sản, đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Phó Thủ tướng mong muốn Lễ hội không chỉ để lại những ấn tượng đẹp, mà quan trọng hơn, lan tỏa những giá trị bền vững và truyền đi 3 thông điệp.

Thứ nhất, hội tụ để cùng nhau thấu hiểu, kết nối để cùng nhau phát triển.

Thứ hai, trân trọng gìn giữ di sản để trao truyền; sáng tạo để làm giàu thêm giá trị di sản mỗi quốc gia và toàn cầu.

Thứ ba, từ Lễ hội kiến tạo một không gian văn hóa quốc tế - nơi thế giới đến với Việt Nam và Việt Nam đến gần hơn với thế giới; để cùng nhau kết nối văn hóa, hiểu nhau hơn và trên tất cả là cùng nhau xây dựng một thế giới hòa bình, nhân văn, thịnh vượng và phát triển bền vững.

Từ những thông điệp này, Phó Thủ tướng mong muốn Lễ hội sẽ trở thành điểm hẹn thường xuyên của văn hóa thế giới tại Việt Nam; một không gian đối thoại, sáng tạo và hợp tác văn hóa quốc tế; nơi các giá trị di sản được hội tụ, lan tỏa và cùng nhau kiến tạo tương lai.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng ghi nhận Bộ VHTT&DL, Bộ Ngoại giao, thành phố Hà Nội cùng các cơ quan liên quan đã phối hợp tổ chức Lễ hội; đặc biệt, cảm ơn Nhà báo, Họa sĩ Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, người đã khởi xướng sáng kiến Ngày Văn hóa Thế giới tại Hà Nội, từ tâm huyết kết nối các nền văn hóa, đưa Hà Nội trở thành điểm hẹn thường niên của giao lưu, sẻ chia và sáng tạo văn hóa.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và ông Lazare Eloundou Assomo, Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO, thực hiện nghi thức khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ II - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lazare Eloundou Assomo, Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO, nhấn mạnh văn hóa chỉ thực sự sống khi được con người tiếp xúc, chia sẻ và trao truyền qua các thế hệ. Theo ông, sự đa dạng văn hóa là nguồn cảm hứng cho sáng tạo, đối thoại và thấu hiểu lẫn nhau, đặc biệt trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều biến động.

Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO Lazare Eloundou Assomo phát biểu tại buổi lễ

Ông đánh giá việc gần 50 quốc gia cùng hội tụ tại Hà Nội, giới thiệu những nét đặc sắc trong bản sắc và biểu đạt văn hóa của mình, là hoạt động có ý nghĩa trong kết nối các dân tộc và thúc đẩy hòa bình.

Hoàng thành Thăng Long, theo ông, là không gian phù hợp để tổ chức Lễ hội, khi di sản nghìn năm của Việt Nam trở thành nơi gặp gỡ của các nền văn hóa thế giới. Trong 4 ngày, Lễ hội giới thiệu các không gian văn hóa, ẩm thực, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và thời trang quốc tế.

Theo Ban Tổ chức, Lễ hội quy tụ 50 quốc gia, tổ chức quốc tế với 45 không gian văn hóa và 35 gian hàng ẩm thực

Nhân dịp 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO, ông Lazare Eloundou Assomo khẳng định văn hóa không phải là điều xa xỉ mà đóng vai trò thiết yếu đối với phát triển xã hội, xây dựng cộng đồng tự cường và tạo dựng tiếng nói chung giữa các quốc gia. Ông kỳ vọng Lễ hội sẽ mang đến những trải nghiệm văn hóa trực tiếp, tạo dựng các kết nối mới và giúp công chúng hiểu hơn về những giá trị chung của nhân loại.

Trong khuôn khổ Lễ hội, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và giao lưu quốc tế tiếp tục diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long đến ngày 4/10.