10 nữ dân quân Lam Hạ - Bản hùng ca bất tử về chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Chương trình nghệ thuật "Lam Hạ - khúc tráng ca bất hủ" tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Tối 1/10, tại Khu Di tích tượng đài 10 nữ Anh hùng liệt sỹ dân quân phòng không Lam Hạ (phường Hà Nam, Ninh Bình), Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày hy sinh của 10 nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ (1966-2026).

Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, đại diện lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động của tỉnh Ninh Bình cùng đại diện thân nhân gia đình 10 nữ liệt sĩ dân quân pháo phòng không Lam Hạ và nhân dân tỉnh Ninh Bình.

Đọc diễn văn kỷ niệm ôn lại cuộc đời và sự nghiệp chiến đấu của 10 nữ liệt sỹ dân quân pháo phòng không Lam Hạ và Trung đoàn 233 năm xưa, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn cho biết, cách đây tròn 60 năm, trong những năm tháng ác liệt chống chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ bằng không quân, hải quân, xã Lam Hạ (nay thuộc phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình) là địa bàn có vị trí chiến lược. Không quân Mỹ đã tập trung lực lượng lớn, sử dụng nhiều loại máy bay hiện đại, liên tục đánh phá khu vực này với cường độ cao, biến Lam Hạ thành một trong những “tọa độ lửa” trên tuyến giao thông huyết mạch chi viện cho chiến trường miền Nam.

Ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đọc diễn văn kỷ niệm. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Trước yêu cầu bảo vệ hậu phương và giữ vững mạch máu giao thông, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân địa phương đã nhanh chóng xây dựng thế trận phòng không nhân dân rộng khắp. Lực lượng dân quân tự vệ, trong đó có dân quân pháo phòng không Lam Hạ được tổ chức, củng cố và phối hợp chặt chẽ với bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, trực tiếp chiến đấu, bảo vệ các mục tiêu trọng yếu.

Trong suốt 7 năm chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ (1965-1972), giữa mưa bom bão đạn, với tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh,” các nữ dân quân Lam Hạ đã kiên cường bám trận địa, cùng với Đại đội dân quân pháo phòng không Lam Hạ kề vai sát cánh với bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, hiệp đồng tác chiến, chiến đấu và phục vụ chiến đấu ngoan cường, dũng cảm, bảo vệ an toàn các mục tiêu được giao, giữ vững huyết mạch giao thông. Tiêu biểu là trận đánh vào các ngày: 1/10/1966, 9/10/1966 và 7/7/1967 - những mốc son bi tráng gắn liền với sự hy sinh anh dũng của 10 nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn nhấn mạnh, hình tượng các cô gái bám trận địa, giữ đất, giữ trọn nhịp cầu, bảo vệ con đường và bầu trời quê hương, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng với những ước mơ còn dang dở nhưng tinh thần chiến đấu quả cảm, sự hy sinh oanh liệt của các chị trở thành bản hùng ca đi cùng năm tháng của một thời đánh Mỹ. Các chị là những “bông hoa thép” sống mãi trong lòng quê hương Lam Hạ, Ninh Bình và đất nước Việt Nam anh hùng. Máu đào của các chị cùng những người lính Trung đoàn 233 đã hòa vào đất trời, tô thắm truyền thống anh hùng của dân tộc, góp phần làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Ghi nhận những công lao đóng góp to lớn đó, Đảng, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Đại đội dân quân pháo phòng không Lam Hạ và truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 10 nữ liệt sỹ dân quân pháo phòng không Lam Hạ.

Năm 2016, Trận địa pháo phòng không Lam Hạ được Nhà nước xếp hạng Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia, trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, nơi tôn vinh và lan tỏa những giá trị cao đẹp về lòng yêu nước, tinh thần chiến đấu bất khuất kiên cường lưu truyền qua các thế hệ của dân.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đại biểu Trung ương tham dự Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Tại lễ kỷ niệm, em Bùi Phương Thảo, lớp 12 chuyên Lý, Trường Trung học phổ thông Chuyên Biên Hòa gây xúc động với những chia sẻ chân thành, thể hiện lòng tri ân và khát vọng cống hiến và trách nhiệm của thế hệ trẻ Ninh Bình.

Em Thảo cho biết, mỗi người trẻ Ninh Bình sẽ nỗ lực biến lòng biết ơn thành hành động, biến niềm tự hào thành động lực phấn đấu, đem trí tuệ, nhiệt huyết và sức trẻ của mình góp phần xây dựng quê hương Ninh Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh; cùng tuổi trẻ cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới. Đó cũng là cách thiết thực nhất để thế hệ trẻ hôm nay tiếp nối những ước mơ còn dang dở của các chị nhưng không bao giờ dừng lại trong ký ức của quê hương và trong hành trình đi tới của các thế hệ hôm nay và mai sau.

Nhận thức rõ trách nhiệm gìn giữ và dựng xây đất nước, với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên,” tuổi trẻ Ninh Bình cam kết không ngừng học tập, rèn luyện, quyết tâm tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và làm chủ khoa học công nghệ; xứng đáng là lực lượng xung kích đưa dân tộc bước vào kỷ nguyên vươn mình phát triển; cùng gìn giữ, lan tỏa câu chuyện về Lam Hạ, để những hy sinh của 10 nữ dân quân không chỉ được nhắc nhớ trong những dịp kỷ niệm, mà trở thành một phần ký ức, một bài học về lý tưởng, trách nhiệm và lòng yêu nước được trao truyền cho các thế hệ trẻ mai sau.

Tiếp đó, chương trình nghệ thuật Ninh Bình bản hùng ca non nước - Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai với sự tham gia của Nghệ sỹ Ưu tú Tân Nhàn, các ca sỹ: Xuân Đức, Phúc Đại, Khánh Linh, Kim Ánh, Ngọc Anh, các nghệ sỹ, diễn viên đến từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Văn hóa tỉnh Ninh Bình... đã tái hiện những năm tháng khốc liệt qua những câu chuyện sinh động, mô tả sự kiên cường, vất vả mà kiêu hùng của con người có thể sống, chiến đấu và chiến thắng trước sự hủy diệt của bom đạn quân thù./.