Ngân vang giai điệu về tình hữu nghị Trung - Việt từ Nhà hát Hồ Gươm

Dự chương trình, về phía Việt Nam có các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị: Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung.

Về phía đại biểu Trung Quốc có các đồng chí: Vương Quần, Đại biện lâm thời Đại sứ quán nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam; Vương Ninh, Giám đốc Nhà hát Lớn quốc gia Trung Quốc, Chủ tịch Hiệp hội Nghệ thuật biểu diễn thế giới.

Khán phòng Nhà hát Hồ Gươm trang nghiêm khi Dàn nhạc giao hưởng trình diễn Quốc ca hai nước Việt Nam và Trung Quốc.

Cùng dự chương trình còn có các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương, các vị Đại sứ, Đại biện, Trưởng Cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam cùng đông đảo nhân dân Việt Nam, Trung Quốc.

Chương trình mở màn với phần trình diễn Quốc ca hai nước Việt Nam và Trung Quốc, do Dàn nhạc giao hưởng Hà Nội thể hiện.

Các đồng chí lãnh đạo cùng đại biểu, khán giả dự chương trình.

Trong chương trình, người xem được hoà mình vào hành trình nghệ thuật đa sắc màu, từ những giai điệu mang đậm dấu ấn văn hóa mỗi quốc gia đến những tác phẩm đã trở thành di sản chung của âm nhạc thế giới.

Nhiều tác phẩm nổi tiếng của Việt Nam và Trung Quốc được các nghệ sĩ chuyển tải trọn vẹn trên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm như: “Ngày hội” của Đặng Hữu Phúc; “Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài” với phần biểu diễn của nghệ sĩ violin Thiện Minh; “Cảm xúc quê hương” của Xuân Khải do Nghệ sĩ nhân dân Cồ Huy Hùng biểu diễn đàn nguyệt; “Bạn và tôi” (bài hát chủ đề Thế vận hội mùa Hè Bắc Kinh 2008) do nghệ sĩ Wang Yubing trình diễn trumpet; “Xin hỏi đường ở nơi nào” trong phim Tây Du Ký qua phần thể hiện của nghệ sĩ Đào Mác...

Chương trình hội tụ đông đảo nghệ sĩ Việt Nam và Trung Quốc.

Khán giả còn có dịp thưởng thức ca khúc “Hà Nội, niềm tin và hy vọng” của nhạc sĩ Phan Nhân, qua giọng soprano Zhou Xiaolin cùng các nghệ sĩ hợp xướng; “O Sole Mio” do nghệ sĩ Trường Linh biểu diễn; các aria nổi tiếng trong vở “Hamlet” và “Turandot” do nghệ sĩ Đào Mác, nghệ sĩ Wang Chong thể hiện...

Chương trình khép lại với tác phẩm “Việt Nam - Trung Hoa” của nhạc sĩ Đỗ Nhuận với sự tham gia của các nghệ sĩ Zhou Xiaolin, Wang Chong, Trường Linh, Đào Mác cùng Dàn nhạc giao hưởng Hà Nội và các nghệ sĩ hợp xướng, để lại nhiều dư âm đẹp trong lòng khán giả.

Nhiều tác phẩm nổi tiếng của Việt Nam, Trung Quốc và thế giới được các nghệ sĩ biểu diễn trong "Hoà âm Trung - Việt".

Chia sẻ về chương trình “Hoà âm Trung – Việt”, nhiều nghệ sĩ đều bày tỏ vinh dự khi được tham gia biểu diễn trong sự kiện văn hóa, chính trị có giàu ý nghĩa này. Cùng với niềm tự hào được giới thiệu những tác phẩm đặc sắc của Việt Nam, Trung Quốc và thế giới, chương trình còn là dịp để các nghệ sĩ hai nước có dịp gặp gỡ, giao lưu và tự hào giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng, những giá trị tốt đẹp của hai quốc gia.

Sự kết hợp giữa các nghệ sĩ Việt Nam và Trung Quốc trên cùng sân khấu không chỉ tạo nên sự phong phú về ngôn ngữ âm nhạc, mà còn mở ra cơ hội để nghệ sĩ hai nước giao lưu, học hỏi và cùng sáng tạo. Ở đó, âm nhạc trở thành cầu nối giúp công chúng cảm nhận rõ hơn những điểm tương đồng trong đời sống văn hóa, nghệ thuật của Việt Nam, Trung Quốc.

Chương trình nghệ thuật “Hòa âm Trung - Việt” do Chủ tịch Liên minh Nhà hát Thế giới, Giám đốc Nhà hát Lớn Quốc gia Trung Quốc Vương Ninh và Thiếu tướng, Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an, Giám đốc Nhà hát Hồ Gươm chỉ đạo nội dung. Nghệ sĩ nhân dân Bùi Công Duy đảm nhiệm vai trò chỉ đạo nghệ thuật và Tổng đạo diễn. Chương trình có sự tham gia biểu diễn của Dàn nhạc giao hưởng Hà Nội, dưới sự chỉ huy của Nhạc trưởng Trần Nhật Minh. Hợp xướng của Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam và Nhà hát Ca múa nhạc Công an nhân dân. Chương trình còn có sự tham gia của Nghệ sĩ nhân dân Cồ Huy Hùng, nghệ sĩ trumpet Wang Yubing; các ca sĩ: Nguyễn Trường Linh, Đào Mác, soprano Zhou Xiaolin, tenor Wang Chong.