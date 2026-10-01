Những sắc màu văn hóa tại đêm khai mạc Lễ hội văn hóa thế giới

Lễ khai mạc Lễ hội Văn hóa thế giới lần thứ hai. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức. Năm nay, Lễ hội mang ý nghĩa vô cùng sâu sắc khi diễn ra nhân dịp 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO.

Lễ khai mạc diễn ra vào 20 giờ ngày 1/10 tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long. Tham dự lễ hội có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lâm Thị Phương Thanh, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Vũ Đại Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; đồng chí Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, cùng đông đảo các vị lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội.

Về phía các đại biểu quốc tế, có sự tham dự của ông Lazare Eloundou Assomo, Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới UNESCO, cùng đại diện các đại sứ quán, đại diện các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế…

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu khai mạc Lễ hội.

Phát biểu khai mạc Lễ hội, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cho biết, Lễ hội Văn hóa thế giới lần thứ hai nhận được sự tham gia của 50 quốc gia và tổ chức quốc tế với quy mô, nội dung và hình thức trải nghiệm phong phú… Đây là nhịp cầu vun đắp tình hữu nghị, sự thấu hiểu và lòng tin giữa các dân tộc để cùng nhau kiến tạo một thế giới hòa bình, nhân văn và phát triển bền vững của nhân loại; với sức mạnh kỳ diệu của văn hóa, kết nối con người với con người, vượt qua mọi khoảng cách và khác biệt để không một đường biên giới nào có thể ngăn cách sự đồng cảm chia sẻ và khát vọng hòa bình.

Đây là nhịp cầu vun đắp tình hữu nghị, sự thấu hiểu và lòng tin giữa các dân tộc để cùng nhau kiến tạo một thế giới hòa bình, nhân văn và phát triển bền vững của nhân loại; với sức mạnh kỳ diệu của văn hóa, kết nối con người với con người, vượt qua mọi khoảng cách và khác biệt để không một đường biên giới nào có thể ngăn cách sự đồng cảm chia sẻ và khát vọng hòa bình.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà

Với tinh thần đó, Phó Thủ tướng mong muốn Lễ hội không chỉ để lại những ấn tượng đẹp, mà quan trọng hơn, lan tỏa những giá trị bền vững và truyền đi 3 thông điệp:

Một là, hội tụ để cùng nhau thấu hiểu, kết nối để cùng nhau phát triển.

Hai là, trân trọng gìn giữ di sản để trao truyền; sáng tạo để làm giàu thêm giá trị di sản mỗi quốc gia và toàn cầu.

Ba là, từ Lễ hội kiến tạo một không gian văn hóa quốc tế - nơi thế giới đến với Việt Nam và Việt Nam đến gần hơn với thế giới; để cùng nhau kết nối văn hóa, hiểu nhau hơn và trên tất cả là cùng nhau xây dựng một thế giới hòa bình, nhân văn, thịnh vượng và phát triển bền vững.

“Chúng tôi mong muốn Lễ hội sẽ trở thành điểm hẹn thường xuyên của văn hóa thế giới; một không gian đối thoại, sáng tạo và hợp tác văn hóa quốc tế; nơi các giá trị di sản được hội tụ, lan tỏa và cùng nhau kiến tạo tương lai. Tôi tin tưởng rằng, với sự tham gia của các quốc gia, các tổ chức quốc tế, các nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà nghiên cứu và cộng đồng, Lễ hội năm nay sẽ thành công tốt đẹp, để lại những dấu ấn sâu sắc, những trải nghiệm đáng nhớ; lan tỏa những giá trị bản sắc, sức sống và sức mạnh của văn hóa Việt Nam; đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với thế giới và thế giới đến gần hơn với Việt Nam” – Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định.

Ông Lazare Eloundou Assomo, Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới UNESCO phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lazare Eloundou Assomo, Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới UNESCO cho biết, chủ đề của Lễ hội, “Hội tụ Di sản - Định hình Tương lai”, đã nói lên trực tiếp niềm tin sâu sắc nhất của UNESCO, vốn bắt nguồn từ sứ mệnh nền tảng là xây dựng hòa bình trong tâm trí của mỗi người: đó là sự đa dạng văn hóa chính là nguồn cảm hứng cho sự sáng tạo, đối thoại và thấu hiểu lẫn nhau mà thế giới đang rất cần, đặc biệt là trong giai đoạn đầy biến động bị bủa vây bởi chiến tranh và biến đổi khí hậu như hiện nay.

Ông Lazare Eloundou Assomo cho rằng, một lễ hội như thế này mang đến điều mà các cuộc đối thoại chính sách thuần túy không thể làm được: cơ hội để trải nghiệm trực tiếp một nền văn hóa khác - thông qua âm nhạc, những câu chuyện, nghệ thuật thủ công và cách nền văn hóa đó hiện diện trong đời sống. Những tiếp xúc này có thể chuyển biến góc nhìn, mở ra những cuộc đối thoại mới và nhắc nhở chúng ta về một điều dễ bị lãng quên trong các nghị trường: rằng đằng sau mỗi truyền thống di sản là một cộng đồng sống động cùng những bài học giá trị dành cho chúng ta.

Tiết mục “Lục cúng hoa đăng”.

Tại lễ khai mạc, cùng với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam như “Mời trầu”, “Ngồi tựa mạn thuyền”, “Lục cúng hoa đăng”, “Bắc Bling”, “Bài ca đất phương nam”, “Made in Việt Nam”, “Người Việt mình thương nhau”, “Trống cơm”, “Xẩm Hà Nội”… là các tiết mục của các đoàn nghệ thuật quốc tế như Trung Quốc, Lào, Campuchia, Hàn Quốc, Indonesia, Israel, Peru, Bangladesh…

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, đơn vị nghệ thuật đã góp mặt tại lễ khai mạc như Hòa Minzy, Đức Phúc, Hoàng Bách, Trúc Nhân, Võ Trọng Phúc, Chu Bảo Quế, Hà Myo, Solo Trống Trương Thu Hà, các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế…

Lễ hội năm nay quy tụ sự tham gia của 50 quốc gia và tổ chức quốc tế, tiếp tục khẳng định quy mô và sức lan tỏa ngày càng mở rộng của một sự kiện văn hóa đối ngoại mang tầm quốc tế. Đây là dịp để các nền văn hóa gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ những giá trị đặc sắc, đồng thời quảng bá hình ảnh Việt Nam, Thủ đô Hà Nội và những giá trị văn hóa, di sản của đất nước đến bạn bè thế giới.

Với quy mô được nâng tầm và nội dung đa dạng hơn so với Lễ hội lần thứ nhất, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai có 45 không gian văn hóa, 35 gian ẩm thực, chương trình chiếu phim với 18 quốc gia đăng ký tham gia, không gian thời trang với 15 quốc gia gửi trang phục truyền thống, cùng sự góp mặt của 20 đoàn nghệ thuật quốc tế, tạo nên các không gian giao lưu âm nhạc đa văn hóa xuyên suốt từ ngày 1 đến 4/10.