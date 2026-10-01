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Bản hòa âm văn hóa năm châu giữa lòng di sản Thăng Long

Trong không gian linh thiêng và cổ kính của Di tích Hoàng thành Thăng Long, chương trình giao lưu nghệ thuật quốc tế tại lễ khai mạc Lễ hội Văn hoá thế giới tại Hà Nội lần thứ 2 đã mang đến cho công chúng Thủ đô một bữa tiệc văn hóa đặc sắc. Những thanh âm truyền thống, vũ điệu rực rỡ từ khắp các châu lục hội tụ và hòa quyện, tạo nên cầu nối gắn kết tình hữu nghị giữa mảnh đất nghìn năm văn hiến.

Báo Hà Nội Mới
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Mở đầu chương trình nghệ thuật là màn góp mặt của đại sứ các nước tại Việt Nam.

Mở đầu chương trình nghệ thuật là màn góp mặt của đại sứ các nước tại Việt Nam.

Ngay sau đó là màn biểu diễn tiết mục nghệ thuật dân gian của Việt Nam.

Ngay sau đó là màn biểu diễn tiết mục nghệ thuật dân gian của Việt Nam.

Tiết mục dân ca quan họ Bắc Ninh.

Tiết mục dân ca quan họ Bắc Ninh.

Các nghệ sĩ biểu diễn tác phẩm Bắc Bling.

Các nghệ sĩ biểu diễn tác phẩm Bắc Bling.

Múa cung đình “Lục cúng hoa đăng”.

Múa cung đình “Lục cúng hoa đăng”.

Màn biểu diễn đặc sắc của các nghệ sĩ.

Màn biểu diễn đặc sắc của các nghệ sĩ.

Màn biểu diễn của đoàn nghệ sĩ Lào.

Màn biểu diễn của đoàn nghệ sĩ Lào.

Các nghệ sĩ Trung Quốc biểu diễn tác phẩm “Chung một vầng trăng”.

Các nghệ sĩ Trung Quốc biểu diễn tác phẩm “Chung một vầng trăng”.

Điệu múa uyển chuyển trong không gian cổ kính.

Điệu múa uyển chuyển trong không gian cổ kính.

Màn biểu diễn của các nghệ sĩ Hàn Quốc.

Màn biểu diễn của các nghệ sĩ Hàn Quốc.

Các nghệ sĩ biểu diễn Taekwondo.

Các nghệ sĩ biểu diễn Taekwondo.

Các nghệ sĩ Pakistan biểu diễn tác phẩm “Intebah”.

Các nghệ sĩ Pakistan biểu diễn tác phẩm “Intebah”.

Màn biểu diễn múa của các nghệ sĩ Peru.

Màn biểu diễn múa của các nghệ sĩ Peru.

Màn biểu diễn của nghệ sĩ Campuchia.

Màn biểu diễn của nghệ sĩ Campuchia.

Nghệ sĩ Isarel biểu diễn tác phẩm “Metro Brahms”.

Nghệ sĩ Isarel biểu diễn tác phẩm “Metro Brahms”.

Nghệ sĩ Ukraina mang đến tiết mục nghệ thuật đặc sắc và giàu cảm xúc.

Nghệ sĩ Ukraina mang đến tiết mục nghệ thuật đặc sắc và giàu cảm xúc.

Đoàn nghệ sĩ Bangladesh biểu diễn điệu múa của địa phương.

Đoàn nghệ sĩ Bangladesh biểu diễn điệu múa của địa phương.

Màn biểu diễn đàn của nghệ sĩ Azerbaijan.

Màn biểu diễn đàn của nghệ sĩ Azerbaijan.

Tác phẩm “Madein Việt Nam”.

Tác phẩm “Madein Việt Nam”.

Quang Thái

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ban-hoa-am-van-hoa-nam-chau-giua-long-di-san-thang-long-1759111.html