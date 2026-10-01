Bản hòa âm văn hóa năm châu giữa lòng di sản Thăng Long
Trong không gian linh thiêng và cổ kính của Di tích Hoàng thành Thăng Long, chương trình giao lưu nghệ thuật quốc tế tại lễ khai mạc Lễ hội Văn hoá thế giới tại Hà Nội lần thứ 2 đã mang đến cho công chúng Thủ đô một bữa tiệc văn hóa đặc sắc. Những thanh âm truyền thống, vũ điệu rực rỡ từ khắp các châu lục hội tụ và hòa quyện, tạo nên cầu nối gắn kết tình hữu nghị giữa mảnh đất nghìn năm văn hiến.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ban-hoa-am-van-hoa-nam-chau-giua-long-di-san-thang-long-1759111.html