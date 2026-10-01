Văn hóa

[Ảnh] Rực rỡ đêm khai mạc 'Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai 2026'

Tối 1/10, tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Hoàng thành Thăng Long, lễ khai mạc “Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai” năm 2026 diễn ra trang trọng và rực rỡ với chủ đề “Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai”.

Báo Nhân Dân
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Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức, mang ý nghĩa đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, nhấn mạnh đây là dịp để đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với thế giới và thế giới đến gần hơn với Việt Nam.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, nhấn mạnh đây là dịp để đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với thế giới và thế giới đến gần hơn với Việt Nam.

Ông Lazare Eloundou Assomo, Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới UNESCO, phát biểu tại đêm khai mạc.

Ông Lazare Eloundou Assomo, Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới UNESCO, phát biểu tại đêm khai mạc.

MINH DUY-THẾ ĐẠI

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-ruc-ro-dem-khai-mac-le-hoi-van-hoa-the-gioi-tai-ha-noi-lan-thu-hai-2026-post992436.html