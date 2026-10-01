[Ảnh] Rực rỡ đêm khai mạc 'Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai 2026'
Tối 1/10, tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Hoàng thành Thăng Long, lễ khai mạc “Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai” năm 2026 diễn ra trang trọng và rực rỡ với chủ đề “Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai”.
Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức, mang ý nghĩa đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-ruc-ro-dem-khai-mac-le-hoi-van-hoa-the-gioi-tai-ha-noi-lan-thu-hai-2026-post992436.html