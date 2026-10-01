Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội 2026: Check-in không gian văn hóa toàn cầu
Tối ngày 1.10, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai - năm 2026 với chủ đề "Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai" đã khai mạc tại Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long. Sự kiện thu hút đông đảo người dân và du khách đến trải nghiệm không gian văn hóa, ẩm thực đặc sắc, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO.
ĐÌNH LONG - HOÀNG TÔN
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/van-hoa/le-hoi-van-hoa-the-gioi-tai-ha-noi-2026-checkin-khong-gian-van-hoa-toan-cau-270584.html