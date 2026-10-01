Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội 2026: Check-in không gian văn hóa toàn cầu

Với chủ đề "Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai", lễ hội hứa hẹn là điểm hẹn văn hóa không thể bỏ qua trong những ngày đầu tháng 10.2026

Du khách thủ đô hào hứng giao lưu, tìm hiểu phong tục tập quán và chụp ảnh kỷ niệm cùng đại diện các gian hàng quốc tế

Các gian hàng văn hóa bản địa của nhiều quốc gia được thiết kế tinh tế, mang đậm dấu ấn truyền thống mỗi nước

Các hiện vật, sản phẩm thủ công mỹ nghệ độc đáo từ các nền văn hóa thế giới

Ngay trong ngày đầu tiên, rất đông người dân Thủ đô và du khách đã có mặt để khám phá lễ hội

Khu vực ẩm thực quốc tế trở thành tâm điểm thu hút đông đảo thực khách nhờ những món ăn đặc trưng thơm lừng, hấp dẫn

ĐÌNH LONG - HOÀNG TÔN